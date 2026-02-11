मराठवाडा

Udgir News : बारावी परीक्षेत डमी उमेदवार बसवून परीक्षेत तोतयेगिरी; पोलिसांत गुन्हा दाखल

महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (बारावी) च्या परीक्षेत डमी उमेदवार बसवून तोतयेगिरी केल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
उदगीर, (जि. लातुर) - महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (बारावी) फेब्रुवारी २०२६ च्या परीक्षेत डमी उमेदवार बसवून तोतयेगिरी केल्याप्रकरणी उदगीर ग्रामीण पोलीस ठाण्यात एकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

