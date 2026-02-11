Udgir News : बारावी परीक्षेत डमी उमेदवार बसवून परीक्षेत तोतयेगिरी; पोलिसांत गुन्हा दाखल

उदगीर, (जि. लातुर) - महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (बारावी) फेब्रुवारी २०२६ च्या परीक्षेत डमी उमेदवार बसवून तोतयेगिरी केल्याप्रकरणी उदगीर ग्रामीण पोलीस ठाण्यात एकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .ही कारवाई मंगळवारी (ता.१०) रोजी सकाळी १०:५० वाजताच्या सुमारास टाईम पब्लिक स्कूल या परीक्षा केंद्रावर हॉल क्र. ०१ मध्ये करण्यात आली. या प्रकरणी प्राध्यापक अस्यीन कोठ्या वळवी (वय ४५), महाराष्ट्र उदयगिरी महाविद्यालय, उदगीर यांनी दिलेल्या लेखी फिर्यादीवरून महाराष्ट्र विद्यापीठ मंडळाच्या व इतर विनिर्दिष्ट कलम परीक्षेमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम व भारतीय न्याय संहिता कलमा प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे..याबाबत पोलीस सुत्रानी दिलेल्या अधिक माहितीनुसार, हॉलतिकीट क्रमांक टी० ५१०१० वरील परीक्षार्थी कादरी मोहम्मद फरहान रिजवान (जन्मतारीख २२/११/२००७, निदा ज्युनिअर कॉलेज, उदगीर) याच्या ऐवजी त्याचाच भाऊ सोफीयान रिजवान कादरी (वय-२०, रा. बनशेळकी रोड, उदगीर) हा इसम परीक्षेस हजर राहून तोतयेगिरी करत असल्याचे निदर्शनास आले. परीक्षा सुरू असताना उमेदवारांच्या ओळखीची खातरजमा केली असता हा प्रकार उघड झाला..या घटनेची माहिती मिळताच ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक राजकुमार पूजारी यांनी घटनास्थळी भेट देवुन पंचनामा केला. मंगळवारी रात्री उशिरा गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली.या प्रकरणाचा पुढील तपास पोउपनि राष्ट्रपाल लोखंडे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.परीक्षेमध्ये गैरप्रकार करून शैक्षणिक प्रक्रियेला बाधा आणणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पोलिसांकडून देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.