Crop Damage: मंठा तालुक्यात धो-धो बरसला; खरिपाच्या पिकांचे नुकसान, पूर व धुक्यामुळे दीड तास वाहतूक ठप्प

Agriculture News: मंठा तालुक्यात यावर्षी खरिपाच्या सोयाबीन, कपाशी, तूर, उडीद, मूग या पिकांची वाढ चांगली असून, पिके परिपक्व होऊन काढणीस आली आहेत. त्यामुळे यावर्षी खरिपाचे उत्पादन भरपूर मिळेल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती.
