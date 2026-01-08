CM Devendra Fadnavis : ‘एक्स्प्रेस वे’ प्रगतीचा महामार्ग बनेल; विकासाचा लातूर पॅटर्न तयार करू

लातूर - समृद्धी महामार्गला अनेकांनी विरोध केला होता. पण, आता या महामार्गावर औद्योगिक क्लस्टर उभे राहिले आहे. उद्योगांची रांग लागली आहे. जागा नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर येथे दहा हजार हेक्टर जागा घेतली आहे.मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांचा असाच विकास व्हावा म्हणून ‘लातूर-मुंबई सुपर फास्ट एक्स्प्रेस वे’ तयार केला जाणार आहे. तो येथील औद्योगिक प्रगतीचा महामार्ग बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे व्यक्त केला..महापालिकेच्या निवडणुकीनिमित्त भाजपतर्फे बुधवारी (ता. सात) येथे झालेल्या विजयी संकल्प सभेत ते बोलत होते. पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, रमेश कराड, अभिमन्यू पवार, राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, जिल्हाध्यक्ष बसवराज पाटील मुरूमकर, माजी आमदार शिवाजीराव पाटील कव्हेकर, डॉ. अर्चना पाटील चाकूरकर, शहर जिल्हाध्यक्ष अजित पाटील कव्हेकर आदी उपस्थित होते..‘मी कोणावरही टीका करणार नाही. विकासावरच आम्ही निवडणूक लढवत आहोत. आतापर्यंत गावांच्या विकासाच्या संकल्पनेत शहरांचा विसर पडला. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गावासोबतच शहरांच्या विकासावर भर दिला आहे.राज्यातील शहरांना ५० हजार कोटी रुपये दिले आहेत. यातून राज्यातील शहरांचा विकास होत आहे. या विकासाच्या वाटेवर लातूरला घेऊन जायचे आहे. विकासाचा ‘लातूर पॅटर्न’ तयार करायचा आहे’, असे फडणवीस म्हणाले..‘लातूरचा औद्योगिक विकास करायचा असेल तर लातूरपासून मुंबई जवळ आली पाहिजे. यातूनच ‘लातूर- मुंबई सुपरफास्ट एक्स्प्रेस वे’ तयार केला जाणार आहे. लातूरकरांना पाच तासांत मुंबईला जाता येईल. या महामार्गावर एक बोगदा असेल. त्यातून सरळ मुंबईतील अटल सेतूवर जाता येणार आहे. नेत्यांसाठी किंवा पर्यटकांसाठी हा महामार्ग नाही, तर तो लातूरच्या औद्योगिक प्रगतीचा महामार्ग असणार आहे’, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.‘लातूर महापालिकेची ताकद व उत्पन्नाची साधने कमी आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे सहकार्य लागणार आहे आणि ते मिळेल. आपले सर्व प्रश्न सुटणार आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे काम मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले आहे, हे समाजबांधवांनी लक्षात ठेवावे’’, असे पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले..लातूरसाठी मुख्यमंत्री म्हणाले,मराठवाडा रेल्वे कोचच्या माध्यमातून दहा हजार जणांना रोजगार मिळेलकाँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शिवराज पाटील चाकूरकर यांचे महापालिकेत स्मारक उभारणार२५० कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम २२ टक्के पूर्ण झाले असून दुसऱ्या टप्प्याला लवकरच मंजुरी देऊ५३ एमएलडी सांडपाणी प्रकल्पाचे काम सुरू, निधी कमी पडू देणार नाहीडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ७५ फुटी पुतळ्यासाठी २२ कोटींपैकी दहा कोटी दिले आहेतआधुनिक नाट्यगृहासाठी १५ कोटी दिले, आणखी २६ कोटी लवकरच देऊशादीखान्याचे काम पूर्ण करणारछत्रपती शिवाजी महाराज चौकाचा विकास करून वाहतूक कोंडी कमी करणारशहराच्या रिंग रोडचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे सादरलिंगायत समाजाच्या रुद्रभूमीचा प्रश्न लवकरच सोडवणारशहरातील झोपडीधारकांना पक्की घरे देणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.