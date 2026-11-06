Beed Crime: फेसबुकवरील साड्यांच्या जाहिरातीचा सायबर सापळा; ८.६४ लाखांची फसवणूक, दोन लाख रुपये होल्ड

बीड: सोशल मीडियावरील मोहजाळ आणि ऑनलाईन खरेदीचा बडगा आता ज्येष्ठ नागरिकांच्याही जीवावर बेतू लागला आहे. फेसबुकवरील एका साड्यांच्या जाहिरातीवरून ऑर्डर देणे एका ७१ वर्षीय सेवानिवृत्त मुख्याध्यापिकेला चांगलेच महागात पडले आहे. सायबर ठगांनी वेगवेगळ्या बहाण्याने विश्वास संपादन करत तब्बल ८ लाख ६४ हजार ९२४ रुपयांची घसघशीत रक्कम उकळल्याचा संतापजनक प्रकार परळी शहरात उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, खळबळ उडाली आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.परळी येथील ७१ वर्षीय सेवानिवृत्त मुख्याध्यापिकेने फेसबुकवर डीएसआर साडीज या पेजवर दोन साड्यांची ऑर्डर दिली होती. त्यानंतर आरोपी मोबाईलधारकाने डिलिव्हरीच्या नावाखाली निरनिराळी कारणे सांगून फिर्यादीचा भोळेपणा आणि विश्वासाचा गैरफायदा घेतला. मागील तीन महिन्यांपासून वेगवेगळ्या बँक खात्यांचे क्यूआर कोड (स्कॅनर) व्हॉट्सॲपवर पाठवून त्यांना बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि एसबीआय शाखेच्या खात्यातून तब्बल ८ लाख ६४ हजार ९२४ रुपये ऑनलाइन पाठवण्यास भाग पाडले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर पायाखालची जमीन सरकलेल्या वृद्धेने तातडीने सायबर पोलिसांत धाव घेतली. .घटनेची गांभीर्य लक्षात घेऊन सायबर पोलीस ठाण्यात गु.र.नं. २३/२०२६ नुसार बीएनएस कलम ३१८(४) आणि सहकलम ६६ माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, पीडित महिलेच्या तक्रारीनंतर सायबर पोलिसांनी तत्परता दाखवत १९३० हेल्पलाईनवर तातडीने माहिती नोंदवली. या धडक कारवाईमुळे फसवणूक झालेल्या रकमेपैकी तब्बल १ लाख ९९ हजार ४६५ रुपये खात्यात होल्ड करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून ही रक्कम लवकरच फिर्यादी महिलेला परत केली जाणार असून, सायबर गुन्हेगारांचा कसून शोध घेतला जात आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...फेसबुकवरील जाहिराती किंवा ऑनलाईन प्रलोभनांना बळी पडून ज्येष्ठ नागरिकांनी कोणत्याही अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नये किंवा खात्री केल्याशिवाय पैसे पाठवू नयेत. सायबर गुन्हेगार वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरून नागरिकांची फसवणूक करत आहेत. या प्रकरणात पीडित महिलेच्या तक्रारीनंतर १९३० हेल्पलाईनवर तत्काळ नोंद करून सुमारे दोन लाखांची रक्कम होल्ड करण्यात आली आहे. नागरिकांनी अशा ऑनलाईन फसवणुकीपासून सावध राहावे आणि कोणतीही शंका आल्यास तात्काळ सायबर पोलिसांशी संपर्क साधावा.- स्वप्नील उनवणे (पोलीस निरीक्षक, सायबर पोलीस ठाणे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.