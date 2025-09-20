Vadigodri Crime : सीआयडी पोलीस असल्याचे सांगुन अंगठी लंपास; वडिगोद्री येथे दिवसा ढवळ्या घडला प्रकार

- दिलीप दखणेवडिगोद्री - आम्ही सीआयडी पोलीस आहे, या ठिकाणी एक एकनाथ शिंदे नावाचा आरोपी आहे, त्याला तुम्ही ओळखता का? असे म्हणुन वडिगोद्री येथील वयोवृद्ध उत्तमराव दैवा जाधव यांना चार बनावट अज्ञात सीआयडी अधिकारी यांनी हातातील पाच ग्रॅमची एक सोन्याची अंगठी घेऊन पसार झाले..या विषयी उत्तमराव जाधव यांनी गोंदी पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारी मध्ये म्हटले आहे कि, शनिवार ता. 20 रोजी दुपारी 12.27 वाजता मी गायत्री इग्शिस स्कूल समोरून वडिगोद्री, ता. अंबड जि. जालना येथे धुळे-सोलापूर महामार्गावर सर्विस रोडवर स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा वडिगोद्री समोर घराकडुन येत असतांना मोटरसायकल वरती चार अज्ञात लोकांनी आम्ही सीआयडी पोलीस आहे, या ठिकाणी एक एकनाथ शिंदे नावाचा आरोपी आहे, त्याला तुम्ही ओळखता का? त्यांचे घर कुठे आहे? असे मला विचारले विचारले..मी अशा नावाच्या व्यक्तीला ओळखत नाही, मला त्यांचे घर माहित नाही, असे उत्तमराव जाधव यांनी सांगीतले, त्यातील एक जनाने मला विचारले, तुम्ही सोने कशाला वापरता ते काढा, असे म्हटल्यावर पाच ग्रॅमची अंगठी काढुन शर्टच्या वरच्या खिशात ठेवली त्यातील एकाने मला ओळखपत्र (आय कार्ड) दाखवल्यासारखे केले व मी शर्टच्या खीशात ठेवलेली अंगठी त्यांनी काढुन घेतली, व मला म्हणाले, ती अंगठी कागदाच्या पुडीत बांधुन देतो म्हणून अंगठी घेतली व दुसरीच कागदाची पुडी मला देऊन ते चार अज्ञात मोटरसायकल वरूण निघुन गेले..मला त्यांनी दिलेली कागदाची पुडी उघडुन पाहिली असता त्यामध्ये दुसरी खोटी अंगठी निघाली. ते बघितल्यावर माझी फसवणूक झाली असल्याचे लक्षात येताच माझा मुलगा सचिन उत्तमराव जाधव याला फोन करूण झालेला प्रकार सांगीतला असल्याचे उत्तमराव जाधव यांनी गोंदी पोलीस स्टेशन मध्ये दिलेल्या फिर्यादीत सांगीतले आहे. पोलीसांनी अज्ञात चार व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अशीष खांडेकर व सहकारी करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.