Vadigodri Crime : सीआयडी पोलीस असल्याचे सांगुन अंगठी लंपास; वडिगोद्री येथे दिवसा ढवळ्या घडला प्रकार

वडिगोद्री येथील वयोवृद्ध उत्तमराव दैवा जाधव यांना चार बनावट अज्ञात सीआयडी अधिकारी यांनी हातातील पाच ग्रॅमची एक सोन्याची अंगठी घेऊन झाले पसार.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- दिलीप दखणे

वडिगोद्री - आम्ही सीआयडी पोलीस आहे, या ठिकाणी एक एकनाथ शिंदे नावाचा आरोपी आहे, त्याला तुम्ही ओळखता का? असे म्हणुन वडिगोद्री येथील वयोवृद्ध उत्तमराव दैवा जाधव यांना चार बनावट अज्ञात सीआयडी अधिकारी यांनी हातातील पाच ग्रॅमची एक सोन्याची अंगठी घेऊन पसार झाले.

