Deglur News : दावणगीरमध्ये बनावट कागदपत्र प्रकरणी सरपंच, ग्रामसेवकासह चार जणांवर गुन्हा दाखल

देगलूर : धनकवडी पुणे येथून एक बार तालुक्यातील मौजे दावणगीर येथे स्थलांतर करण्याच्या प्रकरणात खोटे दस्तऐवज तयार केल्या प्रकरणी विद्यमान सरपंच, ग्रामसेवकासह इतर दोन व्यवसायिकाविरोधात मरखेल पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल होण्याची दावणगीर मधील ही पहिलीच घटना असल्याने येथे एकच खळबळ उडाली आहे. यासंदर्भात पोलिसांकडून हाती आलेली सविस्तर माहिती अशी की, धनकवडी पुणे येथून सायली बार अँड रेस्टॉरंट व किरकोळ देशी दारूचे दुकान तालुक्यातील मौजे दावनगीर येथे स्थलांतर करण्यासाठी एका व्यावसायिकाने ग्रामपंचायतीकडे अर्ज दाखल केला होता. या दुकानाच्या स्थलांतरास गावकऱ्यांचा तीव्र विरोध होता. यापूर्वीही यातील व्यवसायिक रमेश पाटील यांनी हाणेगाव येथे देशी दारूचे दुकान स्थलांतराची परवानगी प्रशासनाकडे मागितली होती. .मात्र त्यावेळेस हाणेगाव येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात दाद मागून या स्थलांतरास तीव्र विरोध दर्शवला होता. त्यावेळी दुकान स्थलांतर प्रकरण रद्द करण्यात आले होते. हे सर्व प्रकरण माहित असतानाही व्यवसायिकाने पुन्हा मौजे दावणगीर येथे दुकान स्थलांतरासाठी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज दाखल केला . मात्र येथेही गावकऱ्यांचा या प्रकरणाला विरोध झाला. मात्र व्यापारी रमेश पाटील मनोज गौड सरपंच गंगाबाई गायकवाड व ग्राम विस्तार अधिकारी यू.जी. एंडे या चार आरोपीनी आपापसात कट रचून कुठलीही ग्रामसभा न घेता ग्रामपंचायत सदस्यांच्या अनुपस्थितीत बनावट ठराव दाखवून फिर्यादी उपसरपंच श्याम माधवराव नाईक हे गैरहजर असताना त्यांचे अनुमोदक म्हणून नांव दर्शविण्यात आले..नमुना नंबर ८ वर बेकायदेशीरपणे नोंद ही घेण्यात आली. अकुषिक जमीन व तीही गावठाण्यात नसतानाही ती गावठाणयात असल्याचे खोटे नमूद करण्यात आले. ग्रामसभा न घेताच ते घेतल्याचे दाखवून खोटे बनावट कागदपत्रे, बनावट ठराव असे खोटे दस्तऐवज तयार करून फसवणूक केल्याप्रकरणी फिर्यादी व दावणगीरचे उपसरपंच श्याम माधवराव नाईक यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती..न्यायालयापुढे सर्व प्रकरणाची सुनावणी होऊन यातील चार आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मरखेल पोलिसांना दिले होते. त्यावरून मरखेल पोलिसांनी आरोपी रमेश दौलत पाटील, व्यावसायिक मनोज गौड, सरपंच गंगाबाई मारुती गायकवाड व विद्यमान ग्रामविस्तार अधिकारी यु. जी. एंडे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे . विद्यमान सत्तेतील एका पदाधिकाऱ्याची बनावट स्वाक्षरी करून खोटे दस्तऐवज तयार करण्याचा प्रकार.दावणगीर येथे उघडकीस आल्याने तालुक्यातल हा पहिलाच प्रकार असून यामुळे राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास मरखेल चे ए.पि.आय. रवी हुडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उप निरीक्षक विलास पवार हे करीत असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.