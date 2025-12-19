मराठवाडा

Fake RTO Website: अवघ्या सात रुपयांमध्ये डुप्लिकेट आरसी बुक! आरटीओच्या बनावट वेबसाइट प्रकरणातील धक्कादायक प्रकार

Fake Website Bypasses RTO Procedures: अवघ्या सात रुपयांत डुप्लिकेट आरसी बुक आणि ८० ते १०० रुपयांत लर्निंग लायसन्स मिळत असल्याचा गंभीर प्रकार जालन्यात उघडकीस आला आहे. या बनावट वेबसाइटमुळे देशभरातील आरटीओ डेटाच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Fake RTO Website

Fake RTO Website

उमेश वाघमारे
जालना : बनावट वेबसाइटद्वारे आरटीओ कार्यालयीन प्रक्रियेला बायपास करून लर्निंग लायसन्स प्रकरण उजेडात आल्यानंतर अनेक धक्कादायक प्रकार पुढे येत आहेत. यात बनावट वेबसाइटद्वारे अवघ्या सात रुपयांमध्ये कोणत्याही वाहनाचा नंबर टाकल्यानंतर थेट डुप्लिकेट आरसी बुक डाऊनलोड होत असल्याचा प्रकार पुढे आला आहे.

Marathwada
Cyber security
Trasport
Fraud Crime
RTO scam allegations

