Fake RTO Website: अवघ्या सात रुपयांमध्ये डुप्लिकेट आरसी बुक! आरटीओच्या बनावट वेबसाइट प्रकरणातील धक्कादायक प्रकार

जालना : बनावट वेबसाइटद्वारे आरटीओ कार्यालयीन प्रक्रियेला बायपास करून लर्निंग लायसन्स प्रकरण उजेडात आल्यानंतर अनेक धक्कादायक प्रकार पुढे येत आहेत. यात बनावट वेबसाइटद्वारे अवघ्या सात रुपयांमध्ये कोणत्याही वाहनाचा नंबर टाकल्यानंतर थेट डुप्लिकेट आरसी बुक डाऊनलोड होत असल्याचा प्रकार पुढे आला आहे..त्यामुळे जालन्यासह संपूर्ण देशातील आरटीओ कार्यालयाचा डेटा सुरक्षित आहे काय, असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.बनावट वेबसाइटद्वारे आरटीओ कार्यालयाच्या प्रक्रियेला बायपास करण्यात आले. यात चक्क ८० ते १०० रुपयांमध्ये थेट लर्निंग लायसन्स आरटीओ कार्यालयाच्या डेटामध्ये समाविष्ट केले जात होते..या प्रकरणात जालना पोलिसांनी काश्मीर येथील दुर्गामुल्ली (जि. कुपवारा) येथून फैसल बशीरमीर याला अटक केल्यानंतर ही बनावट वेबसाइट मागील सहा महिन्यांपासून सुरू केल्याचे पुढे आले आहे. मात्र, युट्यूबवर बनावट वेबसाइटची माहिती जाहीर केल्यानंतर मागील महिन्यापासून लर्निंग लायन्स काढणाऱ्यांची संख्या वाढली होती, असे चौकशी दरम्यान फैसल बशीरमीर याने पोलिसांना सांगितले. दरम्यान, वेबसाइट तयार करणाऱ्याची माहिती पोलिसांना मिळाली असून त्याच्या शोधात एक पथक रवाना झाले आहे..विशेष म्हणजे याच बेबसाइटद्वारे कोणत्याही वाहनाचा नंबर टाकल्यास आरटीओ कार्यालयात नोंद असलेल्या वाहनांचे थेट सात रुपयांमध्ये डुप्लिकेट आरसी बुक डाऊनलोड केले जात होते. आरटीओ कार्यालयाचा डेटा थेट या बनावट वेबसाइटद्वारे लिंक होत होता. त्यामुळे आरटीओ कार्यालयातील डेटाच्या सुरक्षेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..सहा महिन्यांची माहिती मागविलीमागील सहा महिन्यांत ३० सेकंदांमध्ये परिवहन विभागाची ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करून लर्निंग लायसन्स प्राप्त करण्यांची माहिती आरटीओ कार्यालयाकडून मागवली आहे. हा डेटा आल्यानंतर देशातील किती आरटीओ कार्यालयात या बनावट वेबसाइटचा वापर झाला, हे स्पष्ट होईल..केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाकडे माहिती सादरजालना आरटीओ कार्यालयाने बनावट वेबसाइट प्रकरण उघडकीस आणले. त्यात वेबसाइटद्वारे लर्निंग लायसन्ससह वाहनांचे डुप्लिकेट आरसी बुक आरटीओ कार्यालयाच्या सर्व प्रक्रियेला बायपास करून डाउनलोड केले जात असल्याचे पुढे आले. हा प्रकार केवळ जालना येथे नाही, तर देशातील सर्व आरटीओ कार्यालयात होत असल्याने या प्रकाराचे गांभीर्य वाढले आहे. त्यामुळे याबाबत केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाला माहिती देण्यात आली आहे. आता मंत्रालयाकडून यासंदर्भात काय पावले उचलली जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे..बनावट वेबसाइटद्वारे कार्यालयीन प्रक्रियेला बायपास करून लर्निंग लायसन्स, डुप्लिकेट आरसी बुक डाऊनलोडचे प्रकार होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर गुन्हा दाखल करून याची माहिती परिवहन आयुक्तांना दिली. केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाला राज्याचे अप्पर सचिवांनी पत्रव्यवहार केला आहे. वाहन सारथीची वेबसाइट ही संपूर्ण देशात असून केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाकडून एनआयसीला पत्र व्यवहार केला आहे.-चंद्रमोहन चिंतल, प्रभारी प्रादेशिक अधिकारी, जालना..बनावट वेबसाइटद्वारे ८० ते १०० रुपयांमध्ये लर्निंग लायसन्स, सात रुपयांमध्ये डुप्लिकेट आरसी बुक डाऊनलोड केले जात होते. या प्रकरणात काश्मीर येथून अटक केलेल्या फैसल बशीरमीर याची चौकशी सुरू आहे. सहा महिन्यांपासून ही बनावट वेबसाइट सुरू होती. मागील महिन्यापासून त्याच्याकडे येणाऱ्या ग्राहकांची संख्या वाढली होती. या प्रकरणात पुढील तांत्रिक तपास सायबर पोलिसांकडून केला जात आहे. अशा अजून काही बनावट वेबसाइट असू शकतात. त्या दृष्टीने तपास सुरू आहे.-आयुष नोपाणी, अपर पोलिस अधीक्षक, जालना.