मराठवाडा

Bhokardan Crime : कौटुंबिक वादातून दुहेरी मृत्यू! पत्नीची हत्या करून पतीने संपविले जीवन; दोन लहान मुलांचे भवितव्य अंधारात

कौटुंबिक वादातून पतीने पत्नीच्या डोक्यात धारदार लोखंडी पहार घालून हत्या केली व त्यानंतर स्वतः गळफास घेऊन जीवन संपविले, या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली.
samadhan alhat and kirti alhat
samadhan alhat and kirti alhatsakal
कैलास दांडगे
Updated on

पारध - भोकरदन तालुक्यातील पारध येथे शनिवारी (ता. 23) एक हृदयद्रावक घटना उघडकीस आली. असून, कौटुंबिक वादातून समाधान अल्हाट (वय-35) यांनी पत्नी कीर्ती (वय-30) हिच्या डोक्यात धारदार लोखंडी पहार घालून हत्या केली व त्यानंतर स्वतः गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
crime
endlife
Life
Bhokardan
family dispute
wife and husband

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com