Bhokardan Crime : कौटुंबिक वादातून दुहेरी मृत्यू! पत्नीची हत्या करून पतीने संपविले जीवन; दोन लहान मुलांचे भवितव्य अंधारात

पारध - भोकरदन तालुक्यातील पारध येथे शनिवारी (ता. 23) एक हृदयद्रावक घटना उघडकीस आली. असून, कौटुंबिक वादातून समाधान अल्हाट (वय-35) यांनी पत्नी कीर्ती (वय-30) हिच्या डोक्यात धारदार लोखंडी पहार घालून हत्या केली व त्यानंतर स्वतः गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे..याविषयी माहिती अशी की, समाधान व कीर्ती यांचे विवाहास पाच वर्षे झाली होती. दाम्पत्याला दोन वर्षांची स्वामीनी नामक मुलगी व पाच वर्षांचा रुद्र नामक मुलगा अशी दोन लहान अपत्ये आहेत. काही दिवसांपासून दाम्पत्यामध्ये वाद व भांडणे सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. कीर्ती काही दिवसांपूर्वी माहेरी वसई, (ता. सिल्लोड) येथे गेली होती..समाधान अल्हाट याने तिला पाच-सहा दिवसांपूर्वी जबरदस्तीने पारध येथे आणल्याचे समजते. मात्र पत्नीला ठार मारण्यामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या घटनेची माहिती मिळताच पारध पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस संतोष माने, पोलीस उपनिरीक्षक वाल्मीक नेमाने, जमादार प्रकाश सिनकर, शिवाजी भगत, आणि होमगार्ड यांनी तात्काळ घटनास्थळी जाऊन पंचनामा करून दोन्ही मृत्यूदेह शव विच्छेदनासाठी वालसावंगी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले आहे..दरम्यान, भोकरदनचे उप विभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. नितीन कटेकर तसेच जालना पोलिस दलाची फॉरेन्सिक लॅब व्हेन पथक ही घटनास्थळी भेट देऊन खुणाचे पुरावे जमा करणे, पाहणी केली आहे. डॉ. कटेकर यांनी पोलिसांना तपासा बाबत सूचना दिल्या. रात्री उशिरा पर्यंत पारध पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते..या दुर्दैवी घटनेमुळे पारध परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून, निष्पाप दोन बालकांचे भवितव्य अंधारमय झाल्यामुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.पत्नीच्या डोक्यात लोखंडी पार मारून जीवे मारणाऱ्या पतिनेही गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचे कारण अद्याप गुलदस्त्यात असून, यामुळे आता अनेक चर्चाना पेव फुटले असून, पोलिस तपासानतरंच कारण स्पष्ट होणार आहे..