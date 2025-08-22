मराठवाडा

Georai News : पाझर तलावात उतरल्याने बुडून शेतमजूराचा मृत्यू; दिवसभर शोध घेऊनही मृतदेह मिळाला नाही

तलावात पडल्याने एका शेतमजूराचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी गेवराईच्या भेंड टाकळी गावात घडली.
bibhishan londhe
bibhishan londhesakal
भास्कर सोळंके
Updated on

गेवराई - तलावात पडल्याने एका शेतमजूराचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी सकाळी अकरा वाजेच्या सुमारास गेवराईच्या भेंड टाकळी गावात घडली. बीड व गेवराई येथील अग्निशमन पथकाने शोध घेऊन देखील मृतदेह मिळून आला नसल्याने रात्र झाल्याने शनिवारी पुन्हा शोधकार्य सुरू करण्यात येणार आहे. अशी माहीती येथील सरपंचानी दिली.

Loading content, please wait...
lake
body
Farm
Drowning death
georai

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com