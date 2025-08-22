Georai News : पाझर तलावात उतरल्याने बुडून शेतमजूराचा मृत्यू; दिवसभर शोध घेऊनही मृतदेह मिळाला नाही

गेवराई - तलावात पडल्याने एका शेतमजूराचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी सकाळी अकरा वाजेच्या सुमारास गेवराईच्या भेंड टाकळी गावात घडली. बीड व गेवराई येथील अग्निशमन पथकाने शोध घेऊन देखील मृतदेह मिळून आला नसल्याने रात्र झाल्याने शनिवारी पुन्हा शोधकार्य सुरू करण्यात येणार आहे. अशी माहीती येथील सरपंचानी दिली. .बिभिषण सुदाम लोंढे (वय-५३) रा. भेंड टाकळी, ता. गेवराई, जि. बीड असे तलावात बुडालेल्या शेतमजूराचे नाव आहे. बिभिषण लोंढे गावाचे माजी सरपंच यांच्याकडे महिना गडी म्हणून कामाला होते. शुक्रवारी गावातील पाझर तलावात बैल धुण्यासाठी सकाळी अकरा वाजेच्या सुमारास उतरले होते..मात्र, पाण्याचा अंदाज न आल्याने खोल पाण्यात गेल्याने बिभिषण यांचा मृत्यू झाला.त्यांच्या मृतदेहाचा शोध लागत नसल्याने बीड, गेवराईच्या अग्निशमन पथकाला पाचारण करण्यात आले. दाखल झाले.सायंकाळी सात वाजेपर्यंत शोधकार्य घेऊनही बिभिषण यांचा मृतदेह मिळून आला नव्हता. अंधार पडल्याने शोधकार्य थांबविण्यात आले असून, सकाळी शनिवारी पुन्हा शोधकार्य सुरु करण्यात येणार असल्याची माहीती सरपंच श्रीराम उबाळे यांनी दिली..दरम्यान, शेतमजूर बिभिषण लोंढे यांच्याकडे कर्ज असल्याचे ग्रामस्थांकडून सांगण्यात आले असून, ते तलावात उतरले की उडी मारून आत्महत्या केली. याबाबत ग्रामस्थ बोलताना दिसून येत होते. मृत शेतमजूर यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुली, दोन मुलगे असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.