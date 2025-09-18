Parbhani News : अतिवृष्टीग्रस्त परभणी जिल्ह्यासाठी १२८ कोटींची आर्थिक मदत मंजूर; शेतकऱ्यांना थेट खात्यात जमा होणार नुकसानभरपाई

परभणी - जून ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे परभणी जिल्ह्यातील शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जिल्ह्यासाठी १२८ कोटी ५५ लाख ३८ हजार रुपयांचा मदत निधी मंजूर केला आहे. ही रक्कम नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये डीबीटी प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार आहे..अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील अनेक गावांतील शेतकऱ्यांचे विविध पिकांवरील नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले. महसूल विभागाने तातडीने पंचनामे पूर्ण करून त्याचा अहवाल विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाकडे सादर केला होता. यात जून मध्ये एका शेतकऱ्यांचे ०.४० हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले होते..जुलै महिन्यात ८७ हजार ११७ शेतकऱ्यांचे ६०७३०.०२ हेक्टरवरील पिकाचे तर ऑगस्ट महिन्यात १ लाख ५१ हजार ४१२ शेतकऱ्यांचे ९०४८३.२० हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले होते. या प्रस्तावाला ता. १८ सप्टेंबर रोजी अधिकृत मंजुरी देण्यात आली. या निधीमुळे अतिवृष्टीमुळे उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..शासनाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या रकमेवर कोणतीही बँक कर्जवसुलीसाठी हस्तक्षेप करू शकणार नाही. म्हणजेच, ही मदत रक्कम फक्त शेतकऱ्यांच्या वापरासाठी सुरक्षित राहणार आहे.नुकसान भरपाई वितरित झाल्यानंतर, लाभार्थी शेतकऱ्यांची संपूर्ण यादी जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. यामुळे मदतीच्या वितरणात पारदर्शकता राखली जाणार आहे आणि कोणीही अन्यायकारकपणे वगळले गेले नाही याची खात्री करता येईल..महत्वाचे मुद्दे -- १२८ कोटी ५५ लाख ३८ हजार रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर- शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट डीबीटीद्वारे रक्कम जमा- बँकांना कर्जवसुलीपासून प्रतिबंध- लाभार्थी यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार.पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांची प्रतिक्रियाराज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संवेदनशिलता दाखवित परभणी जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. ही मदत लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे ठामपणे उभे आहे. परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदत दिल्याबद्दल मी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानते.- मेघना बोर्डीकर, पालकमंत्री, परभणी.जिल्ह्यात सर्व्हे योग्य पध्दतीने झालेले नाहीत. हा निधी अपूरा आहे. एनडीआरएफच्या निकशाप्रमाणे निधी हवा होता अशी अपेक्षा होती.- किशोर ढगे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.