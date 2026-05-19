Gangapur Farmer Protest : सहा वर्षांपासून शेतरस्ता बंद; गंगापूर तहसीलदारांच्या दालनात शेतकऱ्याचा आत्मदहनाचा प्रयत्न

राजेंद्र व्यासगंगापूर : शेतात जाण्याचा रस्ता बंद असल्याने गेल्या सहा वर्षांपासून तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवणाऱ्या मंजरपूर शेतकऱ्याने मंगळवारी (ता.१९)दुपारी थेट तहसीलदारांच्या दालनात अंगावर पेट्रोल ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. कर्मचाऱ्यांनी वेळीच रोखल्याने मोठा अनर्थ टळला. .नेमकं काय घडलं?मंजरपूर येथील दीपक भागिनाथ बोर्डे हे कुटुंबीयांसह दुपारी ४ वाजता तहसील कार्यालयात आले. शिल्लेगाव विभागातील गट क्रमांक १५ व १६ मधील शेतवस्तीवर जाणारा रस्ता रघु अण्णा बोर्डे यांनी घराजवळून बंद केला आहे. तो रस्ता खुला करून द्यावा, या मागणीसाठी बोर्डे कुटुंबीय सहा वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहेत..मंगळवारी झालेल्या सुनावणीतही ठोस निर्णय न झाल्याने संतप्त झालेल्या दीपक बोर्डे यांनी तहसीलदार नवनाथ वगवाड यांच्यासमोरच अंगावर पेट्रोल ओतले. उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी तातडीने त्यांना अडवले.."समाधान शिबिरे सुरू, तरीही अशी वेळ"राज्यभर शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी 'समाधान शिबिरे' घेतली जात असताना, 'दैनिक सकाळ'च्या 'महसूल विभागाच्या ' कुठेय तलाठी' सदरातून रखडलेल्या कामांच्या व्यथा मांडल्या जात असतानाच ही घटना घडल्याने महसूल यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गंगापूर महसूल प्रशासनाच्या समाधान शिबीर केवळ कागदावर घेऊन नागरिकांचे समाधान करण्यात येत आहे असा आरोप शेतकऱ्यांतुन होत आहे..तहसीलदार म्हणाले... "या प्रकरणाची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. येणाऱ्या दोन तारखांत दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन तातडीने निकाल दिला जाईल," अशी माहिती तहसीलदार नवनाथ वगवाड यांनी दिली.