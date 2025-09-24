Bhoom News : अतिवृष्टीमुळे नुकसान व कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्याने गाईच्या गोठ्यातच गळफास घेऊन संपविले जीवन

भूम - तालुक्यातील मात्रेवाडी येथे अतिवृष्टीच्या तडाख्यामुळे शेताचे प्रचंड नुकसान झाल्याने व कर्जाच्या वाढत्या तणावामुळे मात्रेवाडी येथील लक्ष्मण बाबासाहेब पवार (वय-४२) असून त्यांच्या कुटुंबात आई पत्नी आणि तीन मुले आहेत. या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. धाराशिव जिल्ह्यातील हा अतिवृष्टीमुळे झालेला पहिला बळी असल्याची माहिती मिळाली आहे..सदर शेतकऱ्याच्या अडीच एकर जमिनीपैकी शेती नदीकाठावर होती. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे नदीला पूर आल्याने शेतातील माती खरबडून गेली. त्यामुळे शेती कसण्या योग्य राहिली नाही. शेतात घेतलेले कांदा व सोयाबीन पिकही पूर्णपणे नष्ट झाले..याशिवाय संबंधित शेतकऱ्याच्या कर्ज असल्याने तो प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडला होता. या सर्व ताणतणावामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून तो चिंतेत होता. शेवटी आज सकाळी १० वाजता गाईच्या गोठ्यातच गळफास घेऊन त्याने जीवन संपवले..गावात घटनेची माहिती समजताच हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची साखळी सुरू होऊ नये यासाठी शासनाने तातडीने मदत करावी व कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना आधार द्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थ व शेतकरी संघटनांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.