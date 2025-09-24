मराठवाडा

Bhoom News : अतिवृष्टीमुळे नुकसान व कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्याने गाईच्या गोठ्यातच गळफास घेऊन संपविले जीवन

मात्रेवाडी येथे अतिवृष्टीच्या तडाख्यामुळे शेताचे प्रचंड नुकसान झाल्याने व कर्जाच्या वाढत्या तणावामुळे लक्ष्मण पवार या शेतकऱ्याने संपविले जीवन.
भूम - तालुक्यातील मात्रेवाडी येथे अतिवृष्टीच्या तडाख्यामुळे शेताचे प्रचंड नुकसान झाल्याने व कर्जाच्या वाढत्या तणावामुळे मात्रेवाडी येथील लक्ष्मण बाबासाहेब पवार (वय-४२) असून त्यांच्या कुटुंबात आई पत्नी आणि तीन मुले आहेत. या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. धाराशिव जिल्ह्यातील हा अतिवृष्टीमुळे झालेला पहिला बळी असल्याची माहिती मिळाली आहे.

