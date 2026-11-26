फुलब्री : छत्रपती संभाजीनगर व फुलंब्री तालुक्यातील काही गावांची नावे NIC पोर्टलवर नसल्यामुळे हजारो पात्र शेतकरी अग्रिम पीक नुकसान भरपाई अनुदानापासून वंचित राहिले होते..या प्रश्नासंदर्भात आमदार सुहास शिरसाठ यांनी मुंबई येथे राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. कृषिमंत्र्यांनी तात्काळ कृषी आयुक्तांशी संपर्क साधून या प्रकरणाची विचारणा केली. त्यामुळे NIC पोर्टलच्या अडचणी दूर करण्यासाठी सकारात्मक कार्यवाही सुरू झाली..याचा परिणाम म्हणून आता वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५ हजार रुपयांची अग्रिम मदत जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. यामुळे संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..या जलद निर्णयासाठी कृषिमंत्र्यांचे मनःपूर्वक आभार मानण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी यापुढेही सातत्याने पाठपुरावा सुरूच राहील, असे आमदार शिरसाठ यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.