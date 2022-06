मोटार चालू करताना विजेचा शॉक लागून शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू

By

भोकरदन (जि.जालना) : विहिरीवरील विद्युत मोटार चालू करीत असताना अचानक स्विच बोर्डात करंट उतरल्याने विजेचा जोरदार शॉक (Electric Shock) लागून भोकरदन तालुक्यातील कोपर्डा गावातील शेतकऱ्याचा बुधवारी (ता.आठ) सकाळी साडेसहा वाजेदरम्यान जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला. ज्ञानेश्वर सुखदेव पाबळे ( वय ४६ ) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार ज्ञानेश्वर पाबळे यांची भोकरदन (Bhokardan) तालुक्यातील कोपर्डा गावालगत शेतजमीन आहे. (Farmer Died Due To Electric Shock In Bhokardan Taluka Of Jalna)

बुधवारी सकाळी ते जनावरांना पाणी पिण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या हौदात पाणी भरण्यासाठी विहरीवरील विद्यूत मोटार चालू करण्यासाठी गेले होते. यावेळी अचानक स्विच बोर्डात करंट उतरल्याने ज्ञानेश्वर पाबळे यांना विजेचा जोरदार शॉक (Electric Shock) लागला. ही बाब घरच्यांच्या लक्षात येताच त्यांनी तातडीने ज्ञानेश्वर यांना भोकरदन येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणले असता येथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत्यू घोषित केले. (Jalna News)

ग्रामीण रुग्णालयात उत्तरीय तपासणी करून दुपारी बारा वाजता कोपर्डा येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले, एक मुलगी, आई, वडील, भाऊ असा परिवार आहे. या प्रकरणी भोकरदन पोलिसांकडून पंचनामा करण्यात आला आहे.