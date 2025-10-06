Beed News: केज तालुक्यात खांब अंगावर पडल्याने वृद्धाचा मृत्यू

केज : वीज महावितरण कंपनीच्या कामाचे कंत्राट घेणाऱ्या कंत्राटदाराच्या दुर्लक्षित कारभारामुळे अंगावर लोखंडी खांब पडून शेतकरी जखमी झाल्याची घटना दोन ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी पाचच्या सुमारास घडली..जखमी शेतकऱ्यास उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले असता उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. तीन) नाव्होली येथे घडली. बाबासाहेब दादाराव बिक्कड (वय ५५, रा. नाव्होली, ता. केज, जि. बीड) असे मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे..बिक्कड गावातून नांदूरघाट-केज रस्त्याने आपल्या घरी येत होते. त्या दिवशी येडझनी वस्तीपर्यंत वीज महावितरण कंपनीचे राजेगाव सब स्टेशन अंतर्गत गावठाण सिंगलफेज लाइटचे लोखंडी खांब रोवण्याचे काम कंत्राटदाराकडून सुरू होते..याच दरम्यान सांयकाळी बिक्कड हे गावाकडून येडझनी वस्तीवरील घराकडे येत होते. वाटेतच खांब रोवत असल्याचे पाहून ते शेतातून काढणी करून रस्त्याच्या कडेला सोयाबीनच्या ठेवलेल्या ढिगाऱ्याजवळ उभे होते..Beed News: विजेची तार अंगावर पडून बीड तालुक्यात चिमुकलीचा मृत्यू.त्यावेळी लोखंडी खांब साखळीने बांधून रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूकडे ट्रॅक्टरने नेला जात होता. त्यावेळी साखळी अचानक तुटली. त्यामुळे खांब उभे असलेले बाबासाहेब बिक्कड यांच्या डोक्यात पडल्याने त्यांचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.