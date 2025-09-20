Deglur Crime : बोगस नोटा देऊन कुंचेलीच्या शेतकऱ्याची फसवणूक; देगलूरच्या आठवडी बाजारातील खळबळजनक प्रकार

देगलूर - देगलूर शहर व परिसरात बोगस चलनी नोटा बाजारात येत असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसापासून सुरू असताना शनिवार ता. २० रोजी याला पुष्टी देणारी घटना उघडकीस आली. यामध्ये नायगाव तालुक्यातील एका शेतकऱ्याची फसवणूक झाल्याची घटना शनिवार ता. २० रोजी देगलूरच्या आठवडी बाजारात उघडकीस आल्याने येथे एकच खळबळ उडाली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार कुंचेली तांडा, ता. नायगाव येथील शेतकरी लालू किशन जाधव (वय-६०) बकरी विक्रीसाठी देगलूरच्या आठवडी बाजारात आले होते. बकऱ्याचा १६५०० रुपयात सौदा झाला. त्यात अज्ञात व्यक्तीने त्यांना पाचशे रुपयांच्या २५ व दोनशे रुपयांच्या १२ व शंभर रुपयांच्या २२ असे १६५०० च्या बोगस चलणी नोटा देऊन तेथून पोबारा केला..शेतकरी लालू जाधव हे बकरा विक्री झाल्यानंतर ऑटोने गावाकडे जात असताना हा प्रकार त्यांच्या लक्षात आला. त्यांनी देगलूर पोलीस स्टेशनमध्ये धाव घेऊन यासंबंधीची माहिती दिली. पोलिसांनी त्यांना बँकेत पाठवून या नोटांची खातरजमा केली. त्यानंतर ह्या बनावट नोटा असल्याचे दिसून आले..शेतकरी लालू जाधव यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून देगलूर पोलीसांनी अज्ञात आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल केला. शहरातील व आठवडी बाजार परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची तपासणी सुरू असून लवकरच आरोपी ना जेरबंद करु असे पोलीस निरीक्षक मारुती मुंडे यांनी सांगितले.एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बोगस चलनी नोटा आढळून आल्याची घटना देगलूर शहरात प्रथमच उघडकीस आल्याने व्यापाऱ्यात खळवळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.