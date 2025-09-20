मराठवाडा

Deglur Crime : बोगस नोटा देऊन कुंचेलीच्या शेतकऱ्याची फसवणूक; देगलूरच्या आठवडी बाजारातील खळबळजनक प्रकार

देगलूर शहर व परिसरात बोगस चलनी नोटा बाजारात येत असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसापासून सुरू असताना शनिवार ता. २० रोजी याला पुष्टी देणारी घटना उघडकीस आली.
lalu jadhav

lalu jadhav

sakal

अनिल कदम
Updated on

देगलूर - देगलूर शहर व परिसरात बोगस चलनी नोटा बाजारात येत असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसापासून सुरू असताना शनिवार ता. २० रोजी याला पुष्टी देणारी घटना उघडकीस आली. यामध्ये नायगाव तालुक्यातील एका शेतकऱ्याची फसवणूक झाल्याची घटना शनिवार ता. २० रोजी देगलूरच्या आठवडी बाजारात उघडकीस आल्याने येथे एकच खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
crime
Farmer
Currency
Fake Currency

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com