Dharashiv News: अतिवृष्टीमुळे नुकसान होऊन व कर्जबाजारीपणामुळे भूम तालुक्यातील शेतकऱ्याने संपवले जीवन

भूम : अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या व कर्जबाजारी असल्याने भूम तालुक्यातील हिवरा येथील बंडू वसुदेव जगदाळे ( वय ३७ ) या अल्पभूधारक शेतकऱ्याने नैरेशेतून मध्यरात्री ता ६ . ऑक्टोंबर रोजी शेतातील वडाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे..सतत पडणारा पाऊस अतिवृष्टीनेशेतातील सोयाबीन पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते .त्यांच्या शेत नदीच्या जवळच असल्याने ३ तीन एकर सोयाबीन पिकाचे अतोनात नुकसान झाले होते .अल्पभूधारक शेतकरी आहेत..Bhoom News : अतिवृष्टीमुळे नुकसान व कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्याने गाईच्या गोठ्यातच गळफास घेऊन संपविले जीवन.त्यांना तीन एकर शेती आहे .या नैरेशेतून शेतामधील वडाच्या झाडाला गळफास घेऊन जीवन यात्रा संपवली आहे .त्यांच्या पश्चात दोन मुले ,पत्नी , आई असा परिवार आहे .भूम तालुक्यातून गळफास घेऊन आत्महत्या करणाऱ्या घटनेमध्ये दुसरी घटना असून शेतकरी सतत आत्महत्या करत आहे .शासनाने लवकरात लवकर मदत करावी अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे ..