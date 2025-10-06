मराठवाडा

Dharashiv News: अतिवृष्टीमुळे नुकसान होऊन व कर्जबाजारीपणामुळे भूम तालुक्यातील शेतकऱ्याने संपवले जीवन

Crop Loss: अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या व कर्जबाजारी असल्याने भूम तालुक्यातील हिवरा येथील बंडू वसुदेव जगदाळे या अल्पभूधारक शेतकऱ्याने नैरेशेतून जीवन संपवले.
सकाळ वृत्तसेवा
भूम : अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या व कर्जबाजारी असल्याने भूम तालुक्यातील हिवरा येथील बंडू वसुदेव जगदाळे ( वय ३७ ) या अल्पभूधारक शेतकऱ्याने नैरेशेतून मध्यरात्री ता ६ . ऑक्टोंबर रोजी शेतातील वडाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे.

