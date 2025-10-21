मराठवाडा

Jalna News: माझ्याकडे पैसे नाही, मी मरत आहे; अनुदान न मिळाल्याने शेतकऱ्याने संपवले जीवन

तालुक्यातील शेवगा येथील शेतकऱ्याने अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीमुळे तसेच राज्य शासनाकडून अनुदान न मिळाल्याने दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला सोमवारी शेतात झाडाला गळफास घेत जीवन संपवले.
सकाळ वृत्तसेवा
जालना : तालुक्यातील शेवगा येथील शेतकऱ्याने अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीमुळे तसेच राज्य शासनाकडून अनुदान न मिळाल्याने दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला सोमवारी (ता.२०) शेतात झाडाला गळफास घेत आत्महत्या केली.

