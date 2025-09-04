मराठवाडा

Georai News : शेतक-याने रुमालाने गळफास घेऊन संपविली जीवन यात्रा; कारण अस्पष्ट

स्वतःच्या शेतात रुमालाने (उपरणे) एका शेतक-याने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची घटना मंगळवारी रात्री उशिरा गेवराईतील बागपिंपळगावात उघडकीस आली.
ashok kade

ashok kade

sakal

भास्कर सोळंके
Updated on

गेवराई - स्वतःच्या शेतात रुमालाने (उपरणे) एका शेतक-याने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची घटना मंगळवारी रात्री उशिरा गेवराईतील बागपिंपळगावात उघडकीस आली. अशोक ज्ञानोबा कादे (वय-४१) असे आत्महत्या केलेल्या शेतक-याचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
endlife
georai

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com