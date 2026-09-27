Jalna Farmer: दगडफोडीचा व्यवसाय बंद, शेतीतूनही अपेक्षित उत्पन्न नाही; आर्थिक विवंचनेत शेतकरी पुत्राचा मृत्यू

केदारखेडा : जवखेडा ठोंबरी येथील शेतकरी पुत्र अनिल भीमराव धोतरे (वय 35) यांनी राहत्या घरी आत्महत्या केल्याची घटना घडली. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती, बंद पडलेला पारंपरिक दगडफोडीचा व्यवसाय, शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न न मिळण्याची शक्यता आणि वाढती उसनवारी यामुळे ते आर्थिक विवंचनेत होते, अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.धोतरे कुटुंबाचा पूर्वापार दगडफोडीचा व्यवसाय होता. मात्र, हा व्यवसाय बंद पडल्याने कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा प्रमुख आधारच कमी झाला. अनिल यांच्या वडिलांच्या नावे सुमारे 65 गुंठे जमीन असून, त्यावर कुटुंबातील दोन मुलांचा उदरनिर्वाह चालत होता. मात्र, अल्पभूधारक शेतीतून मिळणारे उत्पन्न कुटुंबाचा संपूर्ण खर्च भागविण्यास पुरेसे नसल्याने अनिल यांना शेतमजुरी तसेच ऊसतोडीची कामे करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करावा लागत होता..दरम्यान, कुटुंबातील आजारपणाच्या काळात उपचारांसाठी खासगी उसनवारी करावी लागली. आजारपणावरील खर्च भागविल्यानंतर ही आर्थिक देणी वाढत गेली. दुसरीकडे शेतीतील पिकातून अपेक्षित उत्पादन मिळण्याची परिस्थिती नसल्याने घेतलेले पैसे कसे फेडायचे, रोजच्या कुटुंबाचा खर्च कसा भागवायचा, या विवंचनेत ते होते, अशी माहिती कुटुंबीयांकडून देण्यात आली..Teacher Success Story: पतीचे पाठबळ, जिद्द अन् मेहनत; सारिका एकळ यांची शिक्षकपदी दमदार भरारी, जिद्द अखेर फळाला...\rउत्पन्नाचे मर्यादित साधन, वाढती आर्थिक देणी आणि शेतीतून अपेक्षित उत्पन्नाची अनिश्चितता या परिस्थितीमुळे कुटुंबावर आर्थिक संकट ओढवले होते. या पार्श्वभूमीवर अनिल धोतरे यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.