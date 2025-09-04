मराठवाडा

Beed News: बीडच्या गेवराईतील सिंदफणा नदीत शेतकरी वाहून गेला; एनडीआरएफ पथकाची मदत घेण्यात आली

Sindphana River: बीडमधील गेवराईच्या सिदंफणा नदीच्या पात्रात शेतकरी वाहून गेल्याची घटना बुधवारी रात्री घडली असून, पोलीस अन् महसूल प्रशासनाकडून या वाहून गेलेल्या शेतक-याचा शोध सुरु आहे.
भास्कर सोळंके
