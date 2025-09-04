Beed News: बीडच्या गेवराईतील सिंदफणा नदीत शेतकरी वाहून गेला; एनडीआरएफ पथकाची मदत घेण्यात आली

गेवराई : बीडमधील गेवराईच्या सिदंफणा नदीच्या पात्रात शेतकरी वाहून गेल्याची घटना बुधवारी रात्री घडली असून, पोलीस अन् महसूल प्रशासनाकडून या वाहून गेलेल्या शेतक-याचा शोध सुरु आहे..शोध लागत नसल्याने अखेर आज छत्रपती संभाजीनगर येथील एनडीआरएफच्या पथकास पाचारण करण्यात आले असल्याची माहीती महसूल प्रशासनाकडून देण्यात आली. संदीपान रामकिसन ढोरमारे( वय ५०)रा.पिंपळगाव कानडा ता.गेवराई जि.बीड असे वाहून गेलेल्या शेतक-याचे नाव आहे..बुधवारी सकाळी साडे अकरा वाजेच्या दरम्यान शेतकरी संदीपान ढोरमारे हे शेतात जात असताना दुधडी भरून वाहत असलेल्या सिंदफणा नदीच्या पाण्याचा अंदाज आला नसल्याने शेतकरी या पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेल्याची माहीती आहे..येथील उपसरपंच ईलियास पटेल यांनी घटनेची पोलीस व महसुल प्रशासनास माहीती दिली.यावरुन पोलीस व महसुल प्रशासन घटनास्थळावर दाखल होऊन सिंदफणेत वाहून गेलेल्या शेतक-याचे शोध सुरु केला. दिवसभर शोधकार्य सुरुच होते,मात्र अंधार होताच शोधकार्य थांबविण्यात आले..Pune News : ताम्हिणी येथील प्राथमिक शाळेला नवसंजीवनी; स्वानंद महिला संस्थेच्या माध्यमातून शाळेचा कायापालट .गुरुवारी सकाळीच पुन्हा शोध घेण्यास प्रारंभ केला.मात्र, शोध लागथ नसल्याने अखेर पोलीस व महसुल प्रशासनाने छत्रपती संभाजीनगर येथील एनडीआरएफ पथकास पाचारण करण्यात आले अशी माहीती गेवराईचे तहसीलदार संदीप खोमणे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.