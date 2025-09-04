Ambad News : अंबड शेतशिवारात निंबाच्या झाडाला दोर लावून प्रमोद पवार यांनी घेतला गळफास

अंबड - जालना जिल्हयातील अंबड शहरातील होळकरनगर येथील प्रमोद दादाराव पवार (वय-55) वर्ष यांनी अंबड शेतशिवारातील बिरूबाचा माथा आर. पी. इंग्लीश स्कूल लगतच्या शेतातील एका निंबाच्या झाडाला दोरीबांधून गळफास घेण्याची घटना गुरूवारी (ता. 4) दुपारी अडीच वाजेच्या सुमारास घडली आहे..या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर पोलीसांनी नातेवाईक, मित्रमंडळी व नागरिकांच्या समक्ष पंचनामा केला. त्यानंतर मृतदेह शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आला. डॉक्टरांनी तपासून मृत असल्याचे घोषित करण्यात आले. त्यानंतर उत्तर तपासणी करून मृतदेह नातेवाईकांच्या स्वाधीन करण्यात आला..अंबड पोलिसात ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. या घटनेचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.पोलिस तपासात आत्महत्या का करण्यात आली, हे पुढील येईलच. प्रमोद पवार यांच्यावर रात्री शहरातील स्मशानभूमीत शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा, मुलगी, सून, नातू असा मोठा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.