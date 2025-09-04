मराठवाडा

Ambad News : अंबड शेतशिवारात निंबाच्या झाडाला दोर लावून प्रमोद पवार यांनी घेतला गळफास

अंबड शहरातील होळकरनगर येथील प्रमोद दादाराव पवार यांनी शेतातील एका निंबाच्या झाडाला दोरीबांधून गळफास घेण्याची घटना घडली.
अंबड - जालना जिल्हयातील अंबड शहरातील होळकरनगर येथील प्रमोद दादाराव पवार (वय-55) वर्ष यांनी अंबड शेतशिवारातील बिरूबाचा माथा आर. पी. इंग्लीश स्कूल लगतच्या शेतातील एका निंबाच्या झाडाला दोरीबांधून गळफास घेण्याची घटना गुरूवारी (ता. 4) दुपारी अडीच वाजेच्या सुमारास घडली आहे.

