मराठवाडा

Jalna Protest: रस्त्यासाठी शेतकऱ्याचे अनोखे आंदोलन! गटारातील पाण्यात बसून-लोळून वेधले प्रशासनाचे लक्ष; विद्यार्थी, शेतकरी हैराण

Waterlogged village road protest Maharashtra: गटारातील पाण्यात बसून अनोखे आंदोलन करत शेतकरी, विद्यार्थी व ग्रामस्थांचा संताप उफाळला; पाणंद रस्त्याच्या कामाकडे प्रशासनाचे सातत्याने दुर्लक्ष
Jalna Farmer's Unusual Agitation Draws Attention to Bad Road and Villagers' Plight

Jalna Farmer's Unusual Agitation Draws Attention to Bad Road and Villagers' Plight

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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अंबड: जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील खेडगाव येथील युवा शेतकरी शिवाजी सिनगारे यांनी आंबेवाडी वस्ती व शेतकऱ्यांना शेतात जाणाऱ्या पाणंद रस्त्यासाठी रस्त्यावर पावसामुळे साचलेल्या गटार नाल्यात बसून, लोळून आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने आंदोलन करत शासन व प्रशासन यांचे लक्ष वेधण्याचे काम केले आहे.

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