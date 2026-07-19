Jalna Protest: रस्त्यासाठी शेतकऱ्याचे अनोखे आंदोलन! गटारातील पाण्यात बसून-लोळून वेधले प्रशासनाचे लक्ष; विद्यार्थी, शेतकरी हैराण

अंबड: जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील खेडगाव येथील युवा शेतकरी शिवाजी सिनगारे यांनी आंबेवाडी वस्ती व शेतकऱ्यांना शेतात जाणाऱ्या पाणंद रस्त्यासाठी रस्त्यावर पावसामुळे साचलेल्या गटार नाल्यात बसून, लोळून आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने आंदोलन करत शासन व प्रशासन यांचे लक्ष वेधण्याचे काम केले आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, खेडगाव येथील ग्रामस्थ, शेतकरी बालक यांना गावातून आनंदवाडी याठिकाणी वस्ती शाळा आहे. यामुळे विद्यार्थी,शिक्षक,पालक तसेच शेतात जाणाऱ्या शेतकरी, पशुपालक यांना शेतात जाण्यासाठी रस्त्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याने गावातील युवा शेतकरी शिवाजी सिनगारे यांनी पाणंद रस्त्यासाठी तीव्र संताप व्यक्त शासन, लोकप्रतिनिधी यांचा निषेध व्यक्त करत येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीपूर्वी रस्त्याचे काम तातडीने पूर्ण न केल्यास मतदार मतपेटीतून आपला रोष व्यक्त करतील..बदनापूर विधान सभेचे आमदार नारायण कुचे यांनी ग्रामस्थ, शेतकरी यांच्या समस्या जाणून घेत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थिक निधी खेचून आणत मतदार संघात विकास कामाला प्राधान्य द्यावे.या मागणीसाठी लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधून घेतले आहे.याप्रसंगी शेतकरी कल्याण सिनगारे,अर्जुन सिनगारे, दिलीप सिनगारे, भीमसिंग नागलोत, मुरलीधर गोडसे, सुरेश गोडसे, प्रल्हाद नागलोतसह आदी शेतकरी यांची गट नंबर 201,258 मध्ये शेतजमिनी असल्याने शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात पेरणी, लागवड करणे याचबरोबर खताची मात्रा, औषधांची फवारणी,अंतर्गत मशागत करताना वखरणी, कोळपणी,निंदनी करताना शेतकरी, शेतमजुर यांना पावसाळ्यात अक्षरश चिखल, गटार नाल्या तुडवीत मोठी जीव घेणी कसरत करावी लागत आहे.या रस्त्यावरून साधी बैलगाडी, ट्रॅक्टरसह आदी कोणतेच वाहन रस्त्याची प्रचंड दुरावस्था झाल्याने जाऊ, येऊ शकत नाही. यामुळे चांगलाच कोंडी झाली आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.निवेदन दिले मात्र याकडे सतत दुर्लक्षशासन, प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे या पाणंद रस्त्याचे रखडलेले काम तात्काळ सुरू करून दळणवळणासाठी ग्रामस्थ, शेतकरी,बालकांसाठी रस्त्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात यावे.या मागणीसाठी लेखी निवेदन देण्यात आले.मात्र याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष होत असल्याने हे आगळे वेगळे आंदोलन करण्यात आले आहे.यापुढे रस्त्यासाठी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.शिवाजी सिनगारे, आंदोलनकर्ते युवा शेतकरी खेडगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.