Dharashiv Flood: पावसाचा कहर कायम; पुरात वाहून शेतकऱ्याचा मृत्यू

River Overflow: कळंब तालुक्यात पावसाने दुसऱ्यांदा थैमान घातले. नद्या आणि ओढे प्रचंड वेगाने वाहत आहेत. त्यातच निपाणी-पाडोळी ओढ्याच्या पुरात वाहून शेतकरी विजयकुमार सत्यनारायण जोशी यांचा मृत्यू झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
खामसवाडी/शिराढोण (जि. धाराशिव) : कळंब तालुक्यात पावसाने दुसऱ्यांदा थैमान घातले. नद्या आणि ओढे प्रचंड वेगाने वाहत आहेत. त्यातच निपाणी-पाडोळी ओढ्याच्या पुरात वाहून शेतकरी विजयकुमार सत्यनारायण जोशी (वय ५१) यांचा मृत्यू झाला.

