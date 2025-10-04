Farmers Protest : राज्य सरकार दलाली करतय की काय : माजी खासदार राजू शेट्टी

धनंजय शेटेभूम : राज्य सरकार दलाली करतय लागलं की काय असा आम्हाला वाटायला लागले आता .अतिवृष्टी व पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावाखाली ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊसाच्या बिलातून पंधरा रुपये कपात करायचे आणि त्याचे पाच रुपये खर्च करायचे दहा रुपये स्वतःकडे ठेवायचे याला दलाली म्हणायचे नाही तर काय म्हणायचे असे स्वाभिमानी शेतकरी चे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी भूम येथे चालू असलेल्या कर्जमाफीच्या आमरण उपोषण ठिकाणी भेट देताना बोलत होते..एक तर आम्ही २००२ साली ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सगळ्या कपाती थांबवल्या होत्या .केवळ एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी एक रुपया द्यायला परवानगी दिली होती. १ .रुपयाचे तीन रुपये झाले आणि तीन चे आता पंधरा रुपये झाले .हे आम्ही खपवून घेणार नाही. दहा रुपये ऊस तोडणी मजुरासाठी जातात .साखर संकुल निधी राज्य साखर संघ जो साखर संघ कायम शेतकऱ्यांच्या विरोधात असतो त्याला मात्र वर्गणी शेतकऱ्याच्या निधीमधून २७ .५० पैसे शेतकऱ्याचे जातात याचा फायदा काय .राज्य सरकार ने एक रकममी एफ आर पी द्यावी..पुणे : कात्रज डेअरीच्या अध्यक्षपदी केशर पवार.असे हायकोर्टाने निकाल दिलेला असताना सुप्रीम कोर्टात अपील करतोय याचा अर्थ राज्य सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विरोधात आणि अजित दादा विखे पाटील हे साखर सम्राट राज्य मंत्रिमंडळात बसलेले त्यांच्या बाजूचे आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे .त्यामुळे या भामट्यांना एक रुपया देऊ नये या मताचा मी आहे . भूम येथे ह भ प सतीश कदम महाराज यांचे शेतकऱ्यांचे कर्जमाफी व्हावी व इतर विविध मागण्यासाठी आमरण उपोषण चालू आहे .यावेळी या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी माजी खासदार राजू शेट्टी आले होते..त्यांनी शेतकऱ्यासाठी जो जो संघर्ष करत आहे त्यांच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत असे यावेळी सांगितले. भूम व परंडा तालुक्यामध्ये अतिवृष्टी ग्रस्त भागांची पाहणी केली .कधी नव्हे ते एवढी हानी या भागामध्ये शेतकऱ्यांची झालेली आहे .सरकारने एका एकर साठी शेतकऱ्याला झालेला. खर्च सुद्धा अनुदानाच्या रकमेमध्ये नाही .त्यामुळे शासन शेतकऱ्यांची चेष्टा करत आहे. शासनाने पंजाब राज्याच्या धरतीवर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणे गरजेचे आहे .मात्र शासनाला बुलेट ट्रेन ,मेट्रो ,याच्यासाठी पैसा आहे .परंतु शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी पैसा नाही..२०१९ चा शासन निर्णय जो देवेंद्र फडणीस मुख्यमंत्री असताना काढलेला होता . २०२५ साठी लागू करा .तरच शेतकऱ्यांना काही अंशी दिलासा मिळेल. आम्ही त्याच्यासाठीच लढतोय .पैठण येथून आंदोलनाला सुरुवात होत आहे. असे राजू शेट्टी म्हणाले .यावेळी ह भ प सतीश महाराज ,तानाजी पाटील ,भास्कर वारे, ॲड रामराजे साळुंखे ,भैय्या गोपणे ,संदीपपान कोकाटे, ॲड .विलास पवार ,विठ्ठल बाराते ,उद्धव राजे सस्ते यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.