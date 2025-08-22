Bailpola Celebration : डिजेच्या तालावर अन् नर्तिकाचे नृत्याने सर्जा-राजाची मिरवणूक काढून रुई गावातील शेतक-यांनी केला पोळा साजरा

गेवराई - डिजेचा घुमणारा आवाज, पुढे नर्तिकाचा नाच अन् मागे सर्जा-राजाची गावभर मिरवणूक काढून गेवराईच्या रुईतील शेतक-यांनी साजरा केलेला पोळा तालुक्यात एक चर्चेचा ठरला आहे..कृषीसंस्कृतीत पोळा सणाला आधिकचे महत्त्व आहे. वर्षभर शेतात शेतक-या बरोबर राबवणा-या सर्जा- राजा यांच्यासाठी सुट्टीचा दिवस असतो. पोळा सणाच्या आदल्या दिवशी खांदेमळणी करण्यात येते. तर दुस-या दिवशी पुरण पोळीचे गोड जेवण अन् गावातील मारोतीच्या मंदिराला मिरवणूक काढण्यात येण्याची परंपरा ग्रामीण भागातील गावखेड्यात पाहण्यास मिळत आहे..मात्र,दरम्यानच्या काळात बैलजोडीची संख्या घटली असून, त्यांची जागा, ट्रॅक्टर, मिनी ट्रॅक्टरने घेतल्याने वर्षानुवर्ष पोळा सणाच्या उत्सवाचा रंग कमी होत असला तरी तो साजरा होतोच, पावसाने दमदार एन्ट्री केल्याने शेतशिवारातील पिक पाणी ब-यापैकी आहे. त्यामुळे यंदाचा शुक्रवारी आलेला पोळा सण गेवराई शहर तसेच ग्रामीण भागातील गावखेड्यात मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला..दरम्यान, असाच एक आगळा- वेगळा पोळा गेवराईतील रुई गावात पाहण्यास मिळाला. शेतक-यांनी चक्क डिजेच्या घुमणारा आवाज त्यापुढे नाचणा-या नर्तिका त्यापाठोपाठ साजशृंगाराने सजलेल्या सर्जा-राजाच्या जोड्या गावभर मिरवणूक काढून हनुमान मंदिराला प्रदक्षणा झाल्यानंतर पुजा गोड पुरण पोळीचा नैवेद्य दिला..पुण्यातील हगवणे कुटुंबानी चक्क बैलासमोर गौतमी पाटील यांचे नृत्याने एकच राज्यभर चर्चा होत असताना गेवराईच्या रुई गावातील शेतक-यांनी साजरा केलेल्या पोळ्याची तालुक्यात चर्चा होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.