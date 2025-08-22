मराठवाडा

Bailpola Celebration : डिजेच्या तालावर अन् नर्तिकाचे नृत्याने सर्जा-राजाची मिरवणूक काढून रुई गावातील शेतक-यांनी केला पोळा साजरा

पुण्यातील हगवणे कुटुंबानी चक्क बैलासमोर गौतमी पाटील यांचे नृत्याने राज्यभर चर्चा होत असताना रुई गावातील शेतक-यांनी साजरा केलेल्या पोळ्याची तालुक्यात चर्चा होत आहे.
rui village bailpola celebration
rui village bailpola celebrationsakal
भास्कर सोळंके
Updated on

गेवराई - डिजेचा घुमणारा आवाज, पुढे नर्तिकाचा नाच अन् मागे सर्जा-राजाची गावभर मिरवणूक काढून गेवराईच्या रुईतील शेतक-यांनी साजरा केलेला पोळा तालुक्यात एक चर्चेचा ठरला आहे.

