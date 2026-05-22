Kannad MIDC Delay: कन्नड एमआयडीसी नऊ वर्षे रखडली; आत्मचिंतनाची गरज असल्याचा उदय सामंतांचा टोला

कन्नड : "कन्नडमध्ये एमआयडीसी स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २०१७ मध्येच घेतला होता. मात्र, २०१७ ते २०२६ या नऊ वर्षांच्या काळात ही एमआयडीसी का होऊ शकली नाही? याचे खऱ्या अर्थाने आत्मपरीक्षण आणि आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. कन्नडसाठी एमआयडीसी हवी असेल, तर शेतकऱ्यांना सरकारी बाजारभावाने जमिनी देण्यास राजी करा, एमआयडीसी देण्याची जबाबदारी माझी," असे आश्वासन राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी येथे दिले..कन्नड शहरातील एका खासगी मंगल कार्यालयात शुक्रवारी (ता. २२) शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा मेळावा पार पडला. या मेळाव्यात मार्गदर्शन करताना उद्योगमंत्री सामंत बोलत होते. व्यासपीठावर माजी अल्पसंख्याक विकास मंत्री तथा आमदार अब्दुल सत्तार, छत्रपती संभाजीनगरचे खासदार संदिपान भुमरे, माजी खासदार राहुल शेवाळे, आमदार रमेश बोरनारे, प्रकाश महाजन, माजी उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ, जिल्हाप्रमुख बाबासाहेब जगताप, माजी आमदार अण्णासाहेब माने आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. .पुढे बोलताना उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले, की ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य कार्यकर्ता हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पाठीशी १०० टक्के ठामपणे उभा आहे. पक्षाचा 'बुथ प्रमुख' हा संघटनेचा खऱ्या अर्थाने कणा असतो. त्यामुळे जिल्हाप्रमुखांनी प्रत्येक बुथ प्रमुखाचा योग्य सन्मान राखला पाहिजे, तरच पक्ष संघटन अधिक मजबूत होईल. जमिनीच्या भावाबाबत शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. या वेळी माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक खरेदी-विक्री संघाचे सभापती ज्ञानेश्वर निकम यांनी केले. .सूत्रसंचालन योगेश पाटील यांनी, तर आभार प्रदर्शन शिवाजी थेटे यांनी केले. या मेळाव्यास बाजार समितीचे सभापती डॉ. मनोज राठोड, उपसभापती जयेश बोरसे, राजेंद्र राठोड, पुष्पा गव्हाणे, सोनाली धाटबळे, पंचायत समितीच्या सभापती सुप्रिया घुगे, साळुबा उबाळे, पंचायत समिती सदस्य सिद्धेश्वर झाल्टे, कृष्णा हार्दे, कृष्णा बोरसे, वाल्मीक खैरनार, तालुकाप्रमुख नारायण बोडखे, राम पवार, नगरसेवक प्रकाश अग्रवाल, बंटी सुरे, अशोक वाळुंजे, केशव राठोड यांच्यासह शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.....तर आजच घोषणा झाली असती : अब्दुल सत्तारमेळाव्यात बोलताना माजी मंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले, की सध्या लागू असलेल्या आचारसंहितेची अडचण नसती, तर आजच उद्योगमंत्र्यांच्या हस्ते कन्नड एमआयडीसीची अधिकृत घोषणा झाली असती. मात्र, ही आचारसंहिता संपताच एमआयडीसीचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल.."आचारसंहितेचा तांत्रिक अडसर असला, तरी उद्योगमंत्री उदय सामंत हे कन्नडच्या एमआयडीसीबाबत आपल्याला निश्चितच शब्द देतील, असा पूर्ण विश्वास आहे," असे खासदार संदिपान भुमरे यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.