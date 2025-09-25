Crop Damage: पंचनामेच होत नाहीत, तर मदत कशी मिळेल? गोकुळवाडी, बाजार गेवराई शिवारातील शेतकऱ्यांचा कृषिमंत्र्यांना सवाल

बदनापूर : तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांसह फळबागांची दाणादाण उडाली आहे. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी वस्तुनिष्ठ पंचनामे करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्याने आमच्या नुकसानीचे पंचनामे होत नाही..आम्हाला मदत कशी मिळेल? असा संतप्त सवाल गोकुळवाडी आणि बाजार गेवराई शिवारातील शेतकऱ्यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना बुधवारी (ता. २४) केला. यावर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, एकही गुंठ्याचा पंचनामा शिल्लक राहणार नाही. नुकसानीचा अहवाल प्राप्त होताच दिवाळीच्या पूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर मदत पोचविली जाईल..Jalna Rain : पिकांचं नुकसान, पण मदत नाही; प्रशासनाच्या ढिसाळपणाचा शेतकऱ्यांना फटका; मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यांना मदत, जालना मात्र वंचित.कृषिमंत्री भरणे यांनी अतिवृष्टीत गोकुळवाडी आणि बाजार गेवराई शिवारातील कापूस आणि सोयाबीन पिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली. यावेळी त्यांच्यासमवेत आमदार नारायण कुचे, माजी आमदार अरविंद चव्हाण यांची उपस्थिती होती..कृषिमंत्री भरणे यांनी बाजार गेवराई शिवारातील ओंकार ढाकणे यांच्या अतिवृष्टीत बाधित झालेल्या कापूस आणि गोकुळवाडी शिवारातील दादाराव भडांगे यांच्या सोयाबीन पिकाची पाहणी केली..Mangalwedha Heavy Rain : मंगळवेढ्यात खरीप पिके पाण्यात; नुकसान भरपाईबाबत संभ्रमावस्था.दरम्यान, कृषिमंत्री भरणे अंबड तालुक्यातील वडीगोद्री परिसरातही नुकसानीची पाहणी केली; तसेच जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनीही घनसावंगी तालुक्यात पाहणी करून परतूर तालुक्यातील गोळेगावला भेट दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.