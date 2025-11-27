Cotton Rate : कमी दरात कापूस विकण्याची शेतकऱ्यांवर वेळ; प्रति क्विंटल दीड हजारांचे नुकसान

बीड - अगोदरच अतिवृष्टीने खरीप पिकांचे होत्याचे नव्हते केले. त्यात कष्टाने हाती आलेला कापूस आता कमी दराने व्यापाऱ्यांच्या झोळीत टाकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.मराठवाड्यात सर्वाधिक कापूस पिकवणाऱ्या बीड जिल्ह्यात यंदा साधारण २५ लाख क्विंटल कपाशीचे उत्पादन झाले. पण, सरकारच्या हमीभाव खरेदी केंद्रांची वानवा असल्याने शेतकऱ्यांचे प्रति क्विंटल सुमारे दीड हजार रुपये नुकसान होत आहे..सरकारने कापसाचा प्रति क्विंटल ८,००० रुपये हमीभाव जाहीर केला. मात्र जिल्ह्यात केवळ ५ हमीभाव खरेदी केंद्रे असल्याने शेतकऱ्यांना नाईलाजाने व्यापाऱ्यांना ६,५०० ते ६,८०० दरानेच कापूस विकावा लागत आहे.जिल्ह्यात सिंचनाची साधने अपुरी असल्याने कापूस आणि सोयाबीन या पिकांचा पेरा मोठ्या प्रमाणात होतो. यंदा साधारण ३ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापूस लागवड झाली. सप्टेंबरमध्ये कापूस फुटण्याच्या वेळेतच अतिवृष्टी झाल्याने कापसाच्या दोड्या गळून मोठे नुकसान झाले. सुरवातीच्या लागवडीचा पहिला वेचाही पावसात भिजल्याने हानी झाली..आता कापसाचा काहीसा माल हाती असला तरी हमीभावाने विकण्यासाठी शासकीय केंद्रांची कमतरता असून शेतकऱ्यांची अक्षरशः लूट होत आहे. सीसीआयकडे मनुष्यबळ कमी असून नाफेडला शासनाने कर्जहमी न दिल्यामुळे या दोनही यंत्रणांकडून खरेदी मर्यादित किंवा बंद आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडेच कमी दराने कापूस विकावा लागत आहे.आमच्या जिल्ह्यात तीन कापूस खरेदी केंद्र सुरू आहेत. त्यावर कापूस खरेदी सुरळीत सुरू असल्याचे मत सीसीआय व्यवस्थापक विनोद कुमार यांनी व्यक्त केले..नाफेडची खरेदी नाहीमहाराष्ट्र राज्य कापूस पणन महासंघाच्या हमीभाव केंद्रांमार्फतही यापूर्वी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली जात होती. राज्यातील सर्वाधिक शासकीय खरेदी बीड जिल्ह्यातच झाली होती. परंतु यंदा शासनाकडून खरेदीसाठी आवश्यक निधीची हमीच मिळाली नाही. त्यामुळे कापूस पणन महासंघाने जिल्ह्यात एकही शासकीय हमीभाव केंद्र सुरू केलेले नाही..५० किलोमीटर जायचे कसे?जिल्ह्यात ११ तालुके असून जिल्ह्याचे पूर्व-पश्चिम अंतर जवळपास २०० किलोमीटर आहे. बहुतांश सर्वच तालुक्यांत कापूस उत्पादन होते. पण सध्याच्या कार्यरत खरेदी केंद्रांमधील अंतर ५० किलोमीटरपेक्षाही जास्त आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दूरवर कापूस नेणे खर्चिक पडते आणि आर्थिक नुकसान होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.