free Seed Scheme: मोफत बियाण्यासाठी ३०-३५ किमी हेलपाटे; कृषी विभागाच्या भोंगळ नियोजनाने शेतकरी संतप्त, निलंग्यात कृषी विभागाविरोधात नाराजी

-राम काळगेनिलंगा : खरीप हंगाम तोंडावर आलेला असताना कृषी विभागाच्या भोंगळ कारभाराच्या नियोजनाचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. निलंग्याच्या जवळ राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना बियाण्यासाठी औराद शहाजानी येथे पाठवले जात आहे, तर औराद शहाजानी येथील शेतकऱ्यांना निलंगा येथे जाऊन बियाणे घेण्याचे आदेश दिले जात असल्याने शेतकरी संताप व्यक्त करत आहेत. शिवाय कासारबालकुंदा येथील शेतकऱ्यांना निटूर तर पानचिंचोलीच्या शेतकऱ्यांना औरादशहाजानीवरून बियाणे आणावे लागत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होत असून छे.. छे.. हे कसले मोफत बियाणे आशा संतापजनक प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करत आहेत..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...एकीकडे शासन शेतकऱ्यांना सुविधा त्यांच्या दारात उपलब्ध करून देण्याचा दावा करत असताना दुसरीकडे कृषी विभागाच्या अजब कारभारामुळे शेतकऱ्यांना विना कारण हेलपाटे मारावे लागत आहेत. ज्या ठिकाणी बियाणे उपलब्ध आहे तेथील शेतकऱ्यांना दुसऱ्या ठिकाणी म्हणजे ३० ते ३५ किलोमीटर पाठविण्याचा निर्णय नेमका कोणाच्या डोक्यातून आला, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मृग नक्षत्राची सुरवात झाल्याने शेतकरी पेरणीच्या तयारीत आहेत.. खते बियाणाची जुळवाजुळव केली जात असताना मोफत बियाणासाठी तासोन्तास प्रतिक्षा, प्रवास, वाहतूक खर्च आणि रांगेत उभे राहण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. त्यामुळे कृषी विभागाच्या नियोजनशून्य कारभाराविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. जवळपासच्या केंद्रांवर बियाणे उपलब्ध असतानाही केवळ कागदी मेळात कृषी विभागाने शेतकऱ्यांची अक्षरशः चेष्टा सुरू केली आहे. एका ठिकाणचे बियाणे दुसऱ्या ठिकाणी आणि दुसऱ्या ठिकाणचे बियाणे पहिल्या ठिकाणी देण्याचा हा प्रकार नेमका कोणाच्या हितासाठी सुरू आहे. याची चौकशी व्हावी अशी मागणी होत असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून स्थानिक स्तरावर बियाणे उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे. .तालुक्यातील नऊशे महिला शेतकऱ्यांना बियाणे मोफत देण्यात येणार आहे. याबाबत याद्याही तयार करण्यात आल्या मात्र बियाणे घेउन जाण्यासाठी जोडण्यात आलेले कृषी केंद्र गैरसोयीचे झाले आहेत. तेथून बियाणे घेउन येण्यासाठी मोठा खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. तीस ते चाळीस किलोमीटर वरून बियाणे आणावे लागत असल्याने प्रवास भाड्यातच मोफत बियाणाचे पैसै घारावे लागत आहे..Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.बियाणे संपल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा शेतकऱ्यांना मोफत बियाणांची यादी डकवण्यात आली खरी मात्र मुबलक बियाणे उपलब्ध झाले नसल्याने कृषी दुकानातून शेतकऱ्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे. आमच्याकडे उपलब्ध बियाणे वाटप केले, जेव्हा महाबीज कडून बियाणे उपलब्ध होईल तेव्हा यादीमधील उर्वरित शेतकऱ्यांना बियाणे देण्यात येईल असे कृषी सेवा केंद्र चालक सांगत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.