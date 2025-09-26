Pachod News : पावसासोबत स्वप्न वाहून गेले! आता जगायचे कसे शेतकऱ्यांचा टाहो, काँग्रेसचे पदाधिकारी शेतकऱ्याच्या बांधावर

पाचोड - आमच्या शेतकऱ्याचे लग्नकार्य, शेती, मुलांच्या शिक्षण, लेकीबाळीचे येणे जाणे सर्व शेतीवर अवलंबुन आहे, मात्र पावसामुळे होत्याचं नव्हतं झालं, रंगविलेले स्वप्न पूर्ण भंगले, तीस एकरातून तीन एकरावरील पिक सुद्धा चांगले राहीले नाही, रब्बीची गॅरंटी नाही,आता पुढले दिवस कसे घालायचे, आम्हाला नोकरी नाही, पगारपाणी नाही, मातीत कष्ट करून जगणारी माणसं आम्ही..सरकारनं आम्हांला एकरी पन्नास हजाराची मदत द्यावी, शेत निट करायलाच एकरी दहा हजाराचा खर्च येईल, आम्ही पाच - सहा हजारांत काय करणार, पुढारी, अधिकारी एका जेवणाच्या पार्टीत लाख लाख रुपये खर्च करतात, अन् आम्हाला पाच हजाराची मदत देण्याचे निकष लावून वेणीला धरतात अशी हृदयद्रावक प्रतिक्रिया कोळी बोडखा (ता. पैठण) येथील शेतकरी लक्ष्मण ठोके यांनी अतिवृष्टीच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या कॉग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर व्यक्त केली..गुरुवारी (ता. २५) काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, खासदार कल्याण काळे, माजीमंत्री अनिल पटेल, तालुकाध्यक्ष विनोद तांबे, प्रदेश सरचिटणिस रविंद्र काळे गटनेते हसनोद्दीन कट्यारे, विलास शेळके आदींनी नुकसानग्रस्त भागाची केली पाहणी केली, यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांची कैफियत जाणून घेतली. यावेळी संबंधित शेतकऱ्याच्या व्यथा ऐकून उपस्थितांचे डोळे पाणावले होते..याप्रसंगी शेतकरी माधव ठोके म्हणाले, 'पावसाने सर्वत्र होत्याचे नव्हते झाले, कर्ज फेडण्याची आस संपली, सरकार दोन पाच हजार रुपये मदत देऊन बोळवण करणार, नंतर आम्ही काय करावे? मंत्रीमंडळातील प्रत्येक मंत्र्याने एक - एक जिल्हा दत्तक घेऊन शेतकऱ्याचे कर्ज फेडायला पाहीजे, प्रत्येक राज्यकर्ता पुढारी भ्रष्टाचाराने माखला असून त्यांना संपत्ती कोठे ठेवावी याची चिंता लागून आहे..तर आम्हा शेतकऱ्यांना चार पैसे कसे मिळेल याची चिंता लागून आहे. पावसानं एवढं नुकसान केल्यावर आता आम्ही जगायचं कसं? मायबाप सरकारने भरीव मदत केली तर हाई नाहीतर आत्महत्येचा आलेख वाढेल'.यावेळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले,' राज्याचे मुख्यमंत्री एकीकडे शेतकऱ्यांना मदत देण्याची भाषा करतात अन् दुसरीकडे निकष व पंचनामे करण्याचे आदेश बजावतात. त्यांच्या बोलण्यात एक वाक्यता नसल्याचे दिसून येते.अदाणी, अंबाणी सारख्या उद्योगपतींचे कर्ज माफ करतात, मंञ्यांचे कामे, फायली क्षणात मंजूर केली जातात, मग ओला दुष्काळ आणि हेक्टरी पन्नास हजाराची तातडीने मदत करण्याची घोषणा जाहीर करण्यात इतका उशीर का होतो..तुमच्या पाठीमागे २४० आमदार आहे.शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश तुमच्या पर्यंत पोहचत नाही का? राज्य सरकारने पंचनामे करण्यासाठी सर्व नियम, अटी व शर्ती बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांची मदत केली पाहिजे. जेथे जिवीत्तहानी झाली आहे, त्यांच्या कुटुंबियांचा सहानुभूतीपूर्ण विचार करून मदत करावी.'यावेळी मुरमा, कोळी बोडखा, केकत जळगाव, सानपवाडी आदी ठिकाणी सर्वांनी शेतात झालेल्या नुकसानाची पाहणी केली..खासदार डॉ.कल्याण काळे, माजी मंत्री अनिल पटेल, रविंद्र काळे, तालुकाध्यक्ष विनोद तांबे, यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. यावेळी गटनेते हसनोद्दीन कट्यारे, विलास शेळके, माजी सरपंच अनिस पटेल, अंजली ताई बांगर, निखिल काळे,युवराज चावरे, बिलाल भाई,अनिस पटेल, अजीज पटेल, मुस्ताक शेख, आबासाहेब भुमरे, कौसर पटेल, गणेश ठोके, गजानन ठोके, उद्धव मगरे, रामेश्वर मोटे, अक्षय लेंभे, साईनाथ चिडे व शेतकरी वर्ग उपस्थित होतानिखिल काळे, आबासाहेब भुमरे आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.