Dada Bhuse Flood Inspection : जगण्यासाठी काहीतरी द्या; नुकसानग्रस्तांच्या मंत्री दादा भुसेंसमोर व्यथा

हिंगोली : ‘‘होतं नव्हतं ते सगळं पेरणीत घातलं. कर्जबी उचललंय. वाटलं होतं यंदा सोयाबीन, कापसावर कर्ज फेडू, पण बघा की चार वेळा आमच्या शेतात अतिवृष्टी झाली. काय राहील ते तुमीच बघा, अन आम्हाला जगण्यासाठी काही तरी द्या़’’, असे म्हणत पारडा (जि. हिंगोली) येथील शेतकऱ्यांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यासमोर व्यथा मांडत टाहो फोडला..भुसे यांनी गुरुवारी (ता.२५) हिंगोली तालुक्यातील पारडा, माळहिवरा, कानेरगावनाका, डोंगरगाव पूल या ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली. आमदार संतोष बांगर, डॉ. प्रज्ञा सातव, शिवसेना तालुकाप्रमुख राजू चापके, तहसीलदार श्रीकांत भुजबळ आदी उपस्थित होते. यावेळी शेतकऱ्यांनी पीकविमा मिळवून देण्याची मागणी केली..काही मंडळांत केवळ अर्ज भरून घेत ३० ते ४० टक्के नुकसान झाल्याचे दाखविले जात असल्याची तक्रारही शेतकऱ्यांनी केली. आता शेतात काही राहिले नाही, आमच्या पोटासाठी काही तरी पाहा, अशी विनंती शेतकऱ्यांनी केली. कळमनुरी तालुक्यातील डोंगरगाव येथील पुरात वाहून गेलेल्या पुलाची पाहणी त्यांनी केली. या पुलाचे नव्याने बांधकाम करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या..भुसे यांनी भरपावसात सोयाबीन, कापूस आदी पिकांच्या नुकसानीची पहाणी केली. शेतकऱ्यांशी संवाद साधत धीर दिला. हिंगोलीसह राज्यात अतिवृष्टीमुळे विदारक परिस्थिती आहे, खूप नुकसान झाले आहे, शासनाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळे लवकरच मदतीची घोषणा देखील होणार आहे, अशी माहिती भुसे यांनी दिली..Eknath Shinde: संसार वाहून गेला, जनावरे दगावली,आम्ही करावं काय? पुरामुळे नुकसान झालेल्यांचा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासमोर टाहो.शिक्षक देणार एक दिवसाचे वेतनराज्यभरातील शिक्षक एक दिवसाचे वेतन शेतकऱ्यांच्या मदतीला देणार आहेत, अशी माहिती मंत्री भुसे यांनी दिली. यासंदर्भात शिक्षक संघटनांनी तसे पत्र दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.