मराठवाडा

Dada Bhuse Flood Inspection : जगण्यासाठी काहीतरी द्या; नुकसानग्रस्तांच्या मंत्री दादा भुसेंसमोर व्यथा

Hingoli Farmers : हिंगोलीतील पारडा येथील शेतकऱ्यांनी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीबाबत शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यासमोर आपली व्यथा मांडली. शेतकऱ्यांनी पीकविमा मिळवण्याची आणि मदतीची मागणी केली.
Dada Bhuse

Nashik Heavy Rain Damage

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
हिंगोली : ‘‘होतं नव्हतं ते सगळं पेरणीत घातलं. कर्जबी उचललंय. वाटलं होतं यंदा सोयाबीन, कापसावर कर्ज फेडू, पण बघा की चार वेळा आमच्या शेतात अतिवृष्टी झाली. काय राहील ते तुमीच बघा, अन आम्हाला जगण्यासाठी काही तरी द्या़’’, असे म्हणत  पारडा (जि. हिंगोली) येथील शेतकऱ्यांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यासमोर व्यथा मांडत टाहो फोडला.

