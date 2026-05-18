Jayakwadi Backwater Protest: जायकवाडी फुगवट्याने २० वर्षांची शेती गिळंकृत; अमळनेरात संतप्त शेतकऱ्यांचे रखरखत्या उन्हात जलसमाधी आंदोलन

कायगाव : जायकवाडीच्या फुगवट्याने वीस वर्षांपासून अमळनेर-लखमापूर (ता.गंगापूर)ची शेती गिळली. उभी पिके मातीमोल झाली. प्रशासन मात्र वेळकाढू भूमिका घेतेय, या निष्ठुर व्यवस्थेला जाग आणण्यासाठी संतप्त शेतकऱ्यांनी अमळनेर शिवारात सोमवारी (ता.१८) मे रोजी कडक उन्हात सकाळी साडे अकरा वाजे पासून जलसमाधी आंदोलनाचा वणवा पेटवला..वीस वर्षांचा त्रास, पाच वर्षे आंदोलनशेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, फुगवट्यामुळे उभ्या पिकांचे १०० टक्के नुकसान होते. याबाबत जलसंपदा विभाग "फाईल भूमी अभिलेखकडे" तर भूमी अभिलेख "आमचा संबंध नाही" असे सांगून उडवाउडवी करतो. न्यायासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून आंदोलन सुरू आहे..गोदावरीच्या डोहात हुंकार, चिखलात ठिणगी पडलीसकाळी ११ :३० वाजता शेतकरी कुटुंबासह चिखलात उतरले. गोदामाईचे पूजन करून थेट खोल पाण्यात. रखरखते ऊन डोक्यावर, पायात काटे रुतत होते, अंगावर किडेमुंग्या चढत होत्या. वृद्धांचे देह गाळात रुतले, पण सरकारला पाझर फुटेना.पण खुर्चीत बसलेल्या साहेबांच्या कातडीला ओरखडाही उठला नाही.असे त्रस्त शेतकऱ्यांनी सांगितले..पाच वर्षे बुडवलेपाच वर्षांत पाचव्यांदा जलसमाधी . प्रत्येक वेळी लेखी आश्वासनांची खैरात. प्रत्यक्षात मात्र शून्य. जलसंपदा म्हणते, "फाईल भूमी अभिलेखकडे." भूमी अभिलेख म्हणते, "आमचा संबंध नाही." या उडवाउडवीच्या खेळात शेतकऱ्यांचे आयुष्य बरबाद झाले.अधिकाऱ्यांना घेरले, खणखणीत जाबदुपारी अधिकारी आले. शेतकऱ्यांनी त्यांना घेरले. "FTL दाखवा, हद्दीच्या खुणा करा, नुकसान भरपाई द्या, संपादनाची कागदपत्रे कुठे आहेत?" प्रश्नांचा भडिमार. उत्तर नव्हते. फक्त वेळकाढूपणा.दुपारी प्रशिक्षणार्थी तहसीलदार सागर वाघमारे,व जायकवाडी पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता दीपक कुमार डोंगरे, पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले..आता आरपारची लढाईशेतकरी गर्जले, "वीस वर्षे पिके गेली, पाच वर्षे आम्ही पाण्यात सडलो. एकही आंदोलन यशस्वी होऊ दिले नाही. ही प्रशासनाची नाचक्की आहे. आता मागण्या मान्य झाल्याशिवाय माघार नाही. लेखी आश्वासनाचा कागद पुसण्यासाठी नको."या आंदोलनात इसाभाई पठाण, राधेश्याम कोल्हे,बालचंद पंडित,कडूबाबा पठाण,शिवाजी दरगुडे, समद पठाण, विक्रम पंडित, मुनीर पठाण, जनार्धन मिसाळ,भाऊसाहेब पंडित, गणेश मिसाळ आदी ३० शेतकरी यावेळी पेटून उठले ते. प्रशासनाने शब्द पाळला नाही, तर हा लढा आज रात्रभर पाण्यात उभे राहून बेमुदत असेल.पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता म्हणाले, "संपादनाची कागदपत्रे शोधून शेतकऱ्यांना देणार. तांत्रिक अडचणींमुळे विलंब झाला." मात्र शेतकऱ्यांनी ही उत्तरे फेटाळली. "अनेक वेळा हेच ऐकतोय. आता कृती हवी," असा पवित्रा घेतला.सदरील आंदोलन रात्रभर चालण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..