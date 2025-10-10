मराठवाडा

MLA Kailas Patil : 'शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा नाद लागलाय’ या सहकार मंत्र्यांच्या वक्तव्यावर आमदार कैलास पाटलांची घणाघाती टीका

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा नाद लागलाय’ या सहकार मंत्र्यांच्या वक्तव्यावर (उ.बा.ठा) शिवसेनेचे आमदार कैलास पाटील यांनी घणाघाती हल्ला चढवला.
कळंब - शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा नाद लागलाय’ या सहकार मंत्र्यांच्या वक्तव्यावर (उ.बा.ठा) शिवसेनेचे आमदार कैलास पाटील यांनी घणाघाती हल्ला चढवला असून आमदार पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार कर्जमाफी हा नाद नाही, ही शेतकऱ्यांची गरज आहे.

