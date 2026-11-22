कन्नड: ऊसदरवाढीच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने रविवारी (ता. २२) तालुक्यातील पाणपोई फाटा येथे धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर साडेचार तास रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. अखेर आंदोलनकर्ते आणि बारामती अॅग्रो युनिट-२ कारखाना प्रशासन यांच्यात झालेल्या चर्चेच्या चौथ्या फेरीत तोडगा निघाला. कारखान्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन तीन हजार ३११ रुपये पहिली उचल देण्याचे जाहीर केल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.रविवारी दुपारी १२ वाजता सुरू झालेले रास्तारोको आंदोलन सायंकाळी साडेचार वाजता संपले. या आंदोलनामुळे धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. महामार्गावर वाहनांच्या जवळपास पाच किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्या होत्या. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सकाळी दहा वाजेपासूनच कन्नड शहर पोलिसांचा मोठा फौजफाटा आंदोलनस्थळी तैनात करण्यात आला होता..आंदोलन सुरू झाल्यानंतर आंदोलक आणि प्रशासन यांच्यात चर्चेच्या तीन फेऱ्या झाल्या. उपविभागीय अधिकारी संतोष गोरड, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अपराजिता अग्निहोत्री आणि तहसीलदार सारिका भगत यांनी मध्यस्थी करत तोडगा काढण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, पहिल्या तीन फेऱ्यांमध्ये निर्णय होऊ शकला नाही. अखेर चौथ्या फेरीत तहसील प्रशासनाला तोडगा काढण्यात यश आले. त्यानुसार बारामती अॅग्रो युनिट-२ कारखान्याने प्रतिटन तीन हजार ३११ रुपये पहिली उचल देण्याचे मान्य केले..आंदोलन स्थगित झाल्यानंतर उपविभागीय पोलीस अधिकारी अपराजिता अग्निहोत्री, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रंगराव सानप, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सतीश दिंडे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नवनाथ गाडेकर यांच्यासह पोलीस कर्मचाऱ्यांनी महामार्गावरील ठप्प झालेली वाहतूक सुरळीत केली.आंदोलनात कृषिभूषण भाऊसाहेब थोरात, कृष्णा सांबळे, प्रकाश बोरसे, दिनकर पवार, डॉ. अण्णासाहेब शिंदे, डॉ. संजय गव्हाणे, चंद्रकांत देशमुख, गणपतराव खरे, सिद्धेश्वर झाल्टे, संतोष करवंदे, सुनील बोडखे, अविनाश डगळे, माऊली मुळे, दीपक शेजवळ, राजू बोंगाणे भाऊसाहेब पवार, अजय सांळुके यांच्यासह शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते..आंदोलनस्थळी अंबादास दानवे यांची उपस्थितीविधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते तथा आमदार अंबादास दानवे रविवारी सकाळी पक्षाच्या आढावा बैठकीसाठी कन्नड शहरात आले होते. बैठक संपल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगरकडे जात असताना सायंकाळी चारच्या सुमारास त्यांनी पाणपोई फाटा येथे सुरू असलेल्या ऊसदर आंदोलनस्थळी भेट दिली. यावेळी त्यांनी आमदार रोहित पवार यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधत आंदोलनाचा तोडगा काढण्याबाबत चर्चा केली. त्यानंतर आंदोलक आणि कारखाना प्रशासन यांच्यातील चर्चेला गती मिळाली आणि प्रतिटन तीन हजार ३११ रुपये पहिली उचल देण्यावर सहमती झाली..लेखी पत्र मिळेपर्यंत आंदोलकांचा ठिय्याआंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर ठरलेल्या तोडग्याचे लेखी पत्र घेण्यासाठी आंदोलक कारखान्याच्या गेटवर गेले. कारखाना प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या पहिल्या पत्रात चर्चेत ठरलेल्या अटींचा योग्य उल्लेख नसल्याने गेटवर काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. ठरल्याप्रमाणेच लेखी पत्र द्यावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. त्यानंतर सुमारे अर्ध्या तासाने बारामती अॅग्रो साखर कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) मिलिंद देशमुख यांनी आंदोलकांना ठरल्याप्रमाणे लेखी निवेदन दिले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यावर शिक्कामोर्तब झाले..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...बारामती अॅग्रो युनिट-२ साखर कारखान्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रतिटन तीन हजार ३११ रुपये पहिली उचल जाहीर केली आहे. येणाऱ्या काळात चार हजार ५०० रुपये प्रतिटन दराचे टेंडर गृहीत धरून त्यातील २०० रुपये आणि त्यापेक्षा अधिक दराचे टेंडर झाल्यास त्यावरील रकमेच्या ७० अधिक ३० या प्रमाणात वाटा देण्याचे कारखाना प्रशासनाने मान्य केले आहे. याबाबतचे लेखी निवेदनही देण्यात आले आहे. अशा प्रकारे चर्चेतून हा तोडगा निघाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.