Beed News: रेन्यू पॉवर कंपनीविरोधात शेतकऱ्यांचा संताप; पवनचक्की टॉवरचे काम थांबवले, अधिकाऱ्यांना २८ तास ठेवलं जागेवरच!

वाशी: रेन्यू पाॅवर कंपनीच्या पवनचक्कीच्या तुटलेल्या टॉवरचे काम करण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना काम करण्यास विरोध करीत बुधवारी (ता.१५) दुपारी तीनपासून ते गुरुवारी (ता.१६) सायंकाळी सातपर्यंत म्हणजेच तब्बल २८ तास वाहनासह एकाच जागेवर शेतकऱ्यांनी थांबविल्याचा प्रकार सारोळा (मां ) येथे घडला..तारांचे प्रति मिटर २२ हजार रुपयेप्रमाणे, तर पवनचक्कीच्या प्रती टॉवर १७ लाख रुपये देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली.याबाबत मिळालेली माहिती अशी, की सारोळा ( मा.) तसेच परिसरातील काही गावांत रेन्यू पॉवर कंपनीने पवनचक्कीच्या टॉवरची तसेच इतर आवश्यक कामे केलेली आहे..मात्र मिळालेला मोबदला अत्यल्प असून, तारांसाठी प्रतिमीटर २२ हजार रुपये तर प्रति टॉवर १७ लाख रुपये संबंधित कंपनीने देण्यासाठी मागील काही दिवसांपासून शेतकरी व कंपनीच्या अधिकाऱ्यांमध्ये संघर्ष सुरू आहे..Parbhani News:अतिवृष्टीमुळे तुरीसह कापसाचे पीक करपले; शेतकऱ्यांना जगायचे कसे याचे प्रश्नचिन्ह!.बुधवारी सारोळा ( मां.)येथील एका टॉवरच्या दुरुस्तीचे काम करण्यासाठी संबंधित कंपनीचे अधिकारी गेले होते. दुरुस्तीच्या कामासाठी अधिकारी आल्याची माहिती मिळाल्यानंतर सुमारे १५० ते २०० शेतकऱ्यांनी एकत्र येत कामासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना काम करण्यास विरोध केला..सोबतच आमचा मोबदला मिळाल्याशिवाय येथून जायचेही नाही असा आक्रमक पवित्रा घेऊन मागील जवळपास २८ तासांपासून चार अधिकाऱ्यांना थांबवून ठेवले. तसेच एक बुलेरो, एक स्कार्पिओ व दोन जेसीबी मशिनसह एकाच जागेवर थांबवले..Banana Farming : ऊसाऐवजी केळीची शेती करून २७ लाखांचे उत्पन्न;अरणवाडीच्या केळीचा परदेशी प्रवास .अधिकाऱ्यांच्या जेवण, नाश्त्याची शेतकऱ्यांनी केली व्यवस्था:गुरुवारी सायंकाळी सातपर्यंतही शेतकरी व कंपनीमध्ये झालेल्या चर्चेत तोडगा न निघाल्याने शेतकरी व अधिकारी घटनास्थळावरच होते. दरम्यान, बुधवारी रात्री शेतकऱ्यांनी खिचडी बनवत अधिकाऱ्यांसाठी जेवाणाची, तसेच गुरुवारी सकाळी नाश्त्याची सोय केली होती..