Latur Rainfall: 'काळ्या आईची ओटी' भरण्यास सज्ज बळीराजा; सहा तासांच्या मुसळधार पावसाने जळकोटला दिला जीवदान, रस्त्त्यावरुन गुडघाभर पाणी

जळकोट: अनेक दिवसापासून शेताची मशागत करुन बळीराजा काळ्या आईची ओटी भरण्यासाठी आभाळाकडे डोळे लावून बसला होता.ता.२२ रोजी सध्याकाळी साडेसात वाजल्यापासून सुमारे सहा तास वादळी वारे,विजेचा कडकडासह मुसळधार पाऊस झाल्याने बळीराजाच्या चेहप्यावर आनंद आश्रू दिसत होते..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.तालुक्यातील शेतकप्यांनी जमिनीची मशागत करुन खरिप पेरणीला लागणारे महागडी खत,बि-बियाणे घेऊन ठेवले होते पंरतू जुन महिना संपत येत होता तरीही पाऊसाचा थेंब पडत नसल्याने खरिप पेरणी वेळेवर होईल कि, नाही अशी धास्ती बळीराजा होती.ऊन्हाच्या तिव्रतेमुळे साठवण तलावातील पाणीसाठा ज्योत्याखाली गेला होता.तर अनेक तलाव कोरडेढाक पडले होते त्यामुळे अर्धा तालुक्यात पाणीटंचाईचे चटके बसू लागले होते.प्रशासनाकडून टँकर व अधिग्रहण करुन पाणीपुरवठा करताना कसरत करावी लागत होती.तर शेतकरी काळ्या आईची ओटी भरण्यासाठी आभाळाकडे डोळे लावून बसला होता. .दरम्यान ता.२२ रोजी साडेसातवाजेच्या दरम्यान निर्सगाला बळीराजाची किव आली.तब्बल सहा तास वादळी वारे,विजेचा कडकडासह मुसळधार पाऊस झाल्याने शेतकरी आनंदीत झाला.वादळी वाप्यामुळे विद्युत पुरवठा खंडीत झाल्याने आख्खा तालुक्याला राञ अंधरात काढावी लागली. वादळी वाप्यामुळे अनेक घरावरील पञे उडाली नागरिकांना अंधारात पञे शोधण्यसाठी धावपळ करावी लागली.एकदरीत बळीराजाला सोमवाराचा दिवस सोन्यासरखा दिसून आला..तालुक्यात जुन महिना ऎशी टक्के संपत आला होता.पाऊस पडावा यासाठी बळीराजा अनेक मंदिरातील देवाना पाणी घालून साकडे घालत होता.महागाई खापर डोक्यावर येऊन बसले तरी सावकारी कर्ज काढून खरिप पेरणीसाठी मशागतीचे काम उरकून टाकून खरिप पेरणी लागणारे बी बियाणे खरेदी करुन काळ्या आईची ओटी भरण्यासाठी सज्ज होता.आज ना उद्या पाणी पडेल अशी आशा धरुण आभाळकडे नजरा लागल्या होत्या.सोमवारी निर्सगाने जळकोट तालुक्यावर नजर फिरवली तब्बल सहा तास मुसळधार पाऊस चालु होता.विद्युत प्रवाह बंद असल्याने राञ जागून काढून मंगळवार उजडण्याची वाट पाहत बसला होता..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...अनेक तलावात पाणीसाठा वाढल्याने शेतकप्याच्या मोटारी पाण्यात गेल्या होत्या.छोटे नदी,नाले तुंडूब वाहत होते.सोमवारी पाऊस जास्त झाल्याने मंगळवारी जमिनी पेरणीसाठी तयार नव्हत्या.त्यामुळे अनेक शेतकरी बुधवारी पेरणी करावी यासाठी पेरणीची तयारी करण्यास मग्न होते.माळहिप्परगा येथील छोट्या पुलावरून पाणी वाहत होते.याच पुलावरून गेल्यावर्षी दोन नागरिक वाहून जाऊन मृत्यू झाला असताना प्रशासनाने कसलीही दखल घेतली नाही.वादळी वाप्यामुळे इन्टरनेट सेवाही काही तास बंद होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.