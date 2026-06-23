मराठवाडा

Latur Rainfall: 'काळ्या आईची ओटी' भरण्यास सज्ज बळीराजा; सहा तासांच्या मुसळधार पावसाने जळकोटला दिला जीवदान, रस्त्त्यावरुन गुडघाभर पाणी

Jalkot receives torrential rainfall after long monsoon delay: सहा तासांच्या ढगफुटीसरख्या पावसाने जळकोट तालुक्यातील कोरडी जमीन भिजली, तलाव-नाले तुडुंब भरले आणि काळ्या आईची ओटी भरण्याची शेतकऱ्यांची आशा पुन्हा पेटली.
Heavy Rain Brings Lifeline to Jalkot; Kharif Sowing Hopes Soar After Six-Hour Shower

Heavy Rain Brings Lifeline to Jalkot; Kharif Sowing Hopes Soar After Six-Hour Shower

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सकाळ डिजिटल टीम
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जळकोट: अनेक दिवसापासून शेताची मशागत करुन बळीराजा काळ्या आईची ओटी भरण्यासाठी आभाळाकडे डोळे लावून बसला होता.ता.२२ रोजी सध्याकाळी साडेसात वाजल्यापासून सुमारे सहा तास वादळी वारे,विजेचा कडकडासह मुसळधार पाऊस झाल्याने बळीराजाच्या चेहप्यावर आनंद आश्रू दिसत होते.

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