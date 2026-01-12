Awarded Doctorate: इटकूरच्या शेतकरी पुत्राने देशपातळीवर कोरले नाव; औषधनिर्माणातील संशोधनामुळे हनुमंत गंभिरे यांना पंजाब विद्यापीठाची ‘डॉक्टरेट’ पदवी!

कळंब : कठोर परिश्रम, जिद्द आणि अपार चिकाटीच्या जोरावर शेतकरी कुटुंबातील एका होतकरू तरुणाने औषधनिर्माण क्षेत्रात (फार्मसी) पीएचडी मिळवून आपल्या कुटुंबासह संपूर्ण गावाचा अभिमान उंचावला आहे. मर्यादित आर्थिक परिस्थिती, शेतीवरील अवलंबित्व आणि अनेक अडचणींवर मात करत तालुक्यातील इटकूर येथील डॉ. हनुमंत गंभिरे या तरुणाने औषधनिर्माण क्षेत्रात यांनी गगनभरारी घेतली आहे. या संशोधकाची यशकथा प्रेरणादायी असून पंजाब विद्यापीठाने ‘डॉक्टरेट’ पदवी प्रदान करून त्यांचे नुकतेच कौतुक केले. .माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.इटकूर येथील हनुमंत पांडुरंग गंभिरे यांनी औषधनिर्माण शास्त्रातील शिक्षण घेतले. एवढ्यावरच न थांबता पुढे त्यांनी स्वतःला संशोधन कार्यात वाहून घेतले. पांडुरंग साहेबराव गंभिरे या कष्टकरी शेतकऱ्याचा सुपुत्र आता मानवी आरोग्यास बळकटी देणाऱ्या औषधीची मात्रा विकसित करीत आहे. पंजाब युनिव्हर्सिटीने १२ व्या वार्षिक दीक्षांत समारंभात डॉ. हनुमंत गंभिरे यांना फार्मास्युटिकल रिसर्च या विषयातील उल्लेखनीय संशोधनासाठी शुक्रवारी (ता. नऊ) उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन, पंजाबचे राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधान मेरी एलिझाबेथ ट्रस यांच्या उपस्थितीत पीएचडी प्रदान केली आहे..गंभिरे यांनी औषधनिर्माण शास्त्रातील जागतिक नियमावली, यूएस-एफडीए निकष व या उद्योगातील घटकासाठी सूचित केलेल्या चेतावणी पत्रावर केलेले सखोल संशोधन आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आहे..यूएस-एफडीए नियमांवर संशोधनअमेरिकेच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (यूएस-एफडीए) गेल्या १४ वर्षांत औषध कंपन्यांना दिलेल्या १२० चेतावणी पत्रांचा (वार्निंग लेटर्स) सखोल अभ्यास व विश्लेषण केले आहे. निर्जंतुक औषधनिर्मिती प्रक्रियेत आढळणाऱ्या गंभीर त्रुटींवर संशोधन केले आहे. गुणवत्ता नियंत्रण, प्रक्रिया व्यवस्थापन व दस्तऐवजीकरणातील उणिवांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. .Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.यूएस-एफडीए नियमांचे उल्लंघन होण्यामागील प्रमुख कारणांचा अभ्यास करत ‘अॅसेप्टिक कंट्रोल’ व ‘एन्व्हायर्नमेंटल मॉनिटरिंग’वर आधारित स्वतंत्र विश्लेषण, तसेच कोविड-१९ नंतर वाढलेल्या औषथ व लस उत्पादनातील गुणवत्ता आव्हानांवर उपाय सुचवत भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योगाची जागतिक विश्वासार्हता वाढविण्यास उपयुक्त संशोधन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.