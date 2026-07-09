UPSC Success Story: जिद्द आणि कष्ट! शेतकरी पुत्राची 'एनडीए'त गगनभरारी; प्रज्वल सूर्यवंशी भारतीय वायुसेनेत 'फ्लाईंग ऑफिसर', मराठी शाळेतून स्वप्न साकार..

-संतोष निकमकन्नड: "मराठी माध्यमातून शिकलो म्हणून काय झाले? मनात जिद्द आणि कठोर परिश्रमाची तयारी असेल, तर दिल्लीच्या 'यूपीएससी'चे शिखरही पादाक्रांत करता येते," हे कन्नडच्या एका तरुणानं सिद्ध करून दाखवलं आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे (UPSC) घेण्यात आलेल्या ‘एनडीए-२-२०२५’ परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर झाला असून, शहरातील शिवाजी महाविद्यालयाचा विद्यार्थी प्रज्वल योगेश सूर्यवंशी याने यशाला गवसणी घातली आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...गुणवत्तेच्या जोरावर त्याची थेट भारतीय वायुसेनेत 'क्लास-१ फ्लाईंग ऑफिसर' या अत्यंत मानाच्या पदासाठी निवड झाली आहे. पुण्याच्या खडकवासला येथील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीतील (NDA) तीन वर्षांच्या खडतर प्रशिक्षणानंतर प्रज्वल देशाच्या संरक्षणासाठी आकाशात झेप घेईल..१२ लाख विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धेतून अव्वल!मूळचा नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील खालप या एका छोट्याशा गावातील शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या प्रज्वलचा हा प्रवास थक्क करणारा आहे. सध्या तो शिवाजी महाविद्यालयातून (YCMOU केंद्र) विज्ञान शाखेच्या द्वितीय वर्षात (B.Sc.) शिक्षण घेत आहे. या परीक्षेसाठी देशभरातून तब्बल १२ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी बसले होते..मात्र, प्रज्वलने लेखी परीक्षा, डेहराडून (उत्तराखंड) येथे झालेली ५ दिवसांची खडतर 'एसएसबी' मुलाखत आणि वायुसेनेच्या अत्यंत कठीण वैद्यकीय चाचण्या यशस्वीपणे पार करत अंतिम गुणवत्ता यादीत आपले नाव कोरले. प्रज्वलचे हे यश स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी दीपस्तंभ ठरणारे आहे. मराठी माध्यमाची पार्श्वभूमी असूनही, केवळ स्वतःवरचा विश्वास आणि अहोरात्र घेतलेल्या मेहनतीमुळे त्याने हे यश मिळवले. यापूर्वी त्याने छत्रपती संभाजीनगर येथील सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्थेतून (SPI) प्राथमिक धडे घेतले होते. प्रज्वलने महाविद्यालयात केवळ अभ्यासातच नाही, तर आपल्या ध्येयामध्येही सातत्य राखले. .Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.त्याला केंद्र संयोजक प्रा. योगीराज सोमवंशी यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. या ऐतिहासिक यशाबद्दल श्री छत्रपती शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष मानसिंग पवार, सचिव चंद्रकांत देशमुख आणि प्राचार्य डॉ. विजय भोसले यांनी प्रज्वलचे कौतुक केले असून, "महाविद्यालयाने क्लास-वन अधिकारी घडवण्याची आपली गौरवशाली परंपरा कायम ठेवली आहे," प्रज्वलच्या या यशाबद्दल त्याचे सर्व स्तरातून कौतुक होत असून, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी तो एक 'रोल मॉडेल' ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.