मराठवाडा

Bhoom Heavy Rain : साबळेवाडी येथील पाझर तलाव फुटल्याने भोनगिरी येथील शेतकऱ्यांचे नुकसान

भूम परिसरातील साबळेवाडी येथे काही वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेला एक पाझर तलाव दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास फुटला.
farmer prabhakar kute

सकाळ वृत्तसेवा
- धनंजय शेटे

भूम - भूम परिसरातील साबळेवाडी येथे काही वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेला एक पाझर तलाव दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास फुटला. त्यामुळे त्याच्या खालच्या बाजूस असणाऱ्या कुटे वस्ती शेजारील छोट्याशा तलावामध्ये पाणी आले.

