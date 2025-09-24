मराठवाडा

Manoj Jarange Patil : शेतकऱ्यांना मदत देण्यास दिरंगाई केल्यास महाराष्ट्र जाम करणार

संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या भागांना भेट देऊन शेतकऱ्यांची व्यथा प्रत्यक्ष ऐकून घेतली.
- धनंजय शेटे

भूम - संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी बुधवारी चिंचपुर ढगे व बेलगाव येथे (ता. २४) रोजी परिसरातील अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या भागांना भेट देऊन शेतकऱ्यांची व्यथा प्रत्यक्ष ऐकून घेतली.

