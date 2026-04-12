Beed Accident: लोखंडी सावरगाव येथे भीषण अपघात; २० वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू, कुटुंबावर कोसळला दुःखाचा डोंगर!

धानोरा : अंबाजोगाई तालुक्यातील धानोरा (खुर्द) येथील तरुण गावातून अंबाजोगाईकडे जात असताना लोखंडी सावरगावजवळ शिवाई बस आणि मोटरसायकलचा भीषण अपघात झाला असून यात २० वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना ता. १२ सकाळी 11 वाजता घडली आहे. .अपघातामध्ये ,अथर्व महादेव ढगे (वय २०, रा. धानोरा खुर्द) या तरुणाच्या जागीच मृत्यू झाला.हा तरुण आपल्या कामानिमित्त अंबाजोगाईकडे जात असताना त्याच्या वाहनाची समोरून येणाऱ्या शिवाई बस (क्रमांक MH 49 BZ 9581) ला जोरदार धडक झाली. हा अपघात इतका भीषण होता की, अथर्व याचा जागीच मृत्यू झाला..घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले. दरम्यान, पोलीसही घटनास्थळी दाखल झाले असून पंचनामा करण्याचे काम सुरू आहे. या अपघातामुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. .तरुणाच्या अचानक झालेल्या मृत्यूमुळे धानोरा (खुर्द) गावावर शोककळा पसरली आहे. एकुलता एक मुलाचा अपघात मध्ये मृत्यू झाल्याने ढगे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. . या अपघाताचा तपास अंबाजोगाई ग्रामीण पोलीस स्टेशन पोलीस करत आहेत.