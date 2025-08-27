Road Accident: मंठा लोणार रस्त्यावर भीषण अपघात; अपघातात एक ठार, सोबतीचा मित्र गंभीर जखमी

चारठाणा (जि.परभणी) : मंठा-लोणार रस्त्यावर सोमवारी (ता.२५) रात्री वाहनाचा अपघात होऊन एकजण ठार झाला, तर अन्य जखमी झाला. गजानन राजेभाऊ सावंत (वय ३३, रा.झरी) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे..लोणारहून गजानन सावंत तसेच महारुद्र बद्रीनाथ शिरोडकर (वय ३२) हे दोघे चारचाकी वाहनाने सोमवारी रात्री झरीकडे येत होते. तेव्हा त्यांच्या वाहनाला मंठ्याजवळ अपघात झाला. जखमी महारुद्र यांना जिंतूर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..Ladki Bahin Yojana: ५१ हजार लाडक्या बहिणींचा लाभ थांबवला; लाभार्थ्यांची होणार पडताळणी, जिल्हा महिला बालविकास विभागाची माहिती.येथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रमोद पारवे व रुग्ण कक्षसेवक गजानन पालवे यांनी प्रथमोपचार केले. त्यांना पुढील उपचारासाठी परभणी येथील जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.