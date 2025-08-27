मराठवाडा

Road Accident: मंठा लोणार रस्त्यावर भीषण अपघात; अपघातात एक ठार, सोबतीचा मित्र गंभीर जखमी

Parbhani News: मंठा-लोणार रस्त्यावर सोमवारी (ता.२५) रात्री वाहनाचा अपघात होऊन एकजण ठार झाला, तर अन्य जखमी झाला. गजानन राजेभाऊ सावंत (वय ३३, रा.झरी) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे.
