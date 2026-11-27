नाचनवेल : कन्नड तालुक्यातील नाचनवेल चौफुलीवर वडिलांसोबत हॉटेलमध्ये आनंदाने जेवण करून दुचाकीवरून गावाकडे परतणाऱ्या बाप-लेकावर काळाने अचानक घाला घातला. सिल्लोड रस्त्यावरील आमदाबाद फाट्याजवळ बुधवारी (ता. २५) रात्री अज्ञात ट्रॅक्टरने दुचाकीला चिरडल्याने झालेल्या भीषण अपघातात कारभारी हरसिंग बिघोत (राजपूत) (वय ३६) यांचा मृत्यू झाला. तर त्यांचा मुलगा यश (वय १३) हा गंभीर जखमी झाला आहे. आपल्या डोळ्यांसमोर वडिलांचा मृत्यू पाहणाऱ्या चिमुरड्याच्या आक्रोशाने उपस्थितांची मने अक्षरशः हेलावून गेली..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.मिळालेल्या माहितीनुसार, सारोळा (ता. कन्नड) येथील शेतकरी कारभारी बिघोत हे बुधवारी रात्री आपला मुलगा यश याला सोबत घेऊन नाचनवेल चौफुलीवरील एका हॉटेलमध्ये जेवणासाठी आले होते. जेवण आटोपून रात्री दहाच्या सुमारास दोघेही दुचाकीने (क्र. एमएच २० ईडब्ल्यू ४७६७) आनंदाने घराकडे निघाले होते..मात्र, आमदाबाद फाट्याजवळ अंधारात भरधाव वेगाने आलेल्या अज्ञात ट्रॅक्टरने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की कारभारी हे रस्त्यावर फेकले जाऊन गंभीर जखमी झाले. रक्तबंबाळ अवस्थेत त्यांना छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलविण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले..या अपघातात यशच्या शरीरावर गंभीर जखमा झाल्या असून, त्याच्यावर संभाजीनगरमधील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पिशोर पोलिसांत अज्ञात ट्रॅक्टरचालकाविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला असून बीट जमादार परमेश्वर दराडे तपास करत आहेत..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.कुटुंबाचा आधारवड कोसळलाअत्यंत हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीत शेती करून कारभारी बिघोत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. कुटुंबातील ते एकमेव कर्ते पुरुष होते. अचानक घडलेल्या या दुर्घटनेने संपूर्ण कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, त्यांचा आधारवडच हरपला आहे. गुरुवारी (ता. २६) दुपारी साडेबाराला सारोळा येथे त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी कुटुंबीयांचा आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा होता. त्यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा यश (इयत्ता चौथी), मुलगी (इयत्ता आठवी), आई, भाऊ असा परिवार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.