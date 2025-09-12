Phulambri Accident : कार-दुचाकीचा अपघात मुलाच्या डोळ्यासमोर बापाने सोडला जीव..! मुलगा थोडक्यात बचावला

फुलंब्री - फुलंब्री तालुक्यातील गणोरी फाटा परिसरात छत्रपती संभाजीनगर ते जळगाव महामार्गावर घडलेल्या कार-दुचाकीच्या अपघातात मुलाच्या डोळ्यासमोर बापाने जीव सोडल्याची दुर्दैवी घटना शुक्रवारी (ता. १२) रोजी सायंकाळी साडेचार वाजेच्या दरम्यान घडली. मृतक अमोल जगन्नाथ गायकवाड (वय-३७, रा. बिल्डा, ता. फुलंब्री) आहे. तर रोहन अमोल गायकवाड वय १४, किरकोळ जखमी झाला असून थोडक्यात बचावला..फुलंब्री तालुक्यातील बिल्डा येथील अमोल जगन्नाथ गायकवाड आणि त्याचा मुलगा रोहन अमोल गायकवाड हे दोघे दुचाकीवर छत्रपती संभाजीनगर ते जळगाव महामार्गावरून चौका गावाकडून गणोरी फाट्याकडे येत होते. त्याचवेळी पाठीमागून भरधाव येणाऱ्या कार क्रमांक एम.एच.२०, एच.एच.२४४९ ने जोरदार धडक दिली..धडकेत दुचाकीवरील अमोल आणि रोहन गायकवाड खाली पडले. अमोल गायकवाड यांना गंभीर दुखापत झाली. कार पलटी झाल्याने कारमधील दोन प्रवासी जखमी झाले. अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर महात्मा फुले क्रीडा रुग्णवाहिका चालक विजय देवमाळी यांनी तात्काळ जखमी अमोल गायकवाड यांना घाटी रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी त्यांचे तपासणी करून मृत घोषित केले..पित्याला आपल्या डोळ्यासमोर जीव सोडल्याची दुर्दैवी घटना रोहन गायकवाडच्या बाबतीत घडली. या घटनेची नोंद फुलंब्री पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून पुढील तपास पोलीस निरीक्षक संजय सहाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..दुचाकीसह कारही उलटलीछत्रपती संभाजीनगर ते जळगाव महामार्गावर गणोरी फाटा येथे झालेल्या कार-दुचाकीच्या अपघातानंतर दुचाकी रस्त्याच्या खाली गेली. त्यानंतर कारही रस्त्याच्या खाली उलटली. मात्र, सुदैवाने एअर बॅग उघडल्यामुळे कारमधील प्रवासी किरकोळ मार वगळता सुखरूप राहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.