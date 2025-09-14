मराठवाडा

Protest: जात प्रमाणपत्र न मिळाल्याने पित्याने जीवन संपवल; निलंग्यात सहा तास ठिय्या आंदोलन, अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

निलंगा : मुलांच्या शिक्षणासाठी महादेव कोळी जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नसल्यामुळे दादगी येथील शिवाजी वाल्मीक मेळ्ळे (वय ३२) यांनी शनिवारी (ता.१३) रात्री सातला विजेच्या तारेला स्पर्श करत आत्महत्या केली.

