सासऱ्याने डोक्यात दगड मारल्याने जावई ठार, बीडच्या घटनेचा उलगडा 

घाटनांदूर (जि. बीड) - खापरटोन (ता. अंबाजोगाई) येथे एका युवकाच्या खुनाची घटना शनिवारी (ता. सहा) सकाळी उघड होताच एकच खळबळ उडाली होती. हा खून कुणी व कशामुळे केला, हे निष्पन्न झाले नव्हते. तपासात पोलिसांना सासऱ्यावर संशय आला. पोलिसांनी खाक्या दाखवताच भांडणात डोक्यात दगड मारल्याने जावई ठार झाल्याची कबुली सासऱ्याने पोलिसांना दिली आहे. यासंदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, येथील ज्ञानोबा सोपान मुसळे याचा गावातील धनराज कोंडिबा चाटे यांची मुलगी मंजुळासोबत विवाह झाला होता; मात्र कालांतराने ज्ञानोबास दारूचे व्यसन लागले. दररोज दारू पिऊन येत असल्याने नवरा-बायकोत सतत भांडण होत असे. शुक्रवारी (ता. पाच) रात्री ज्ञानोबा दारू पिऊन आला व त्याने मंजुळास मारहाण केली. गावातीलच माहेर असल्याने मंजुळा वडिलांकडे निघून गेली. शुक्रवारी रात्री बारा वाजता ज्ञानोबा सासरी गेला. तेथे वाद झाला. हेही वाचा : कर्तव्य निभावताना हवे जबाबदारीचे भान धनराज चाटे हा ज्ञानोबाला घरी घेऊन जात असताना येथील जिल्हा परिषद शाळेमागे पुन्हा वाद झाला. यावेळी सासऱ्याने डोक्यात दगड मारल्याने जावई ज्ञानोबा मुसळे जागीच ठार झाला. यानंतर धनराज चाटे (वय ५२) व त्याचा मुलगा विठ्ठल धनराज चाटे (वय २१) या दोघांनी ज्ञानोबा मुसळेचा मृतदेह शाळेच्या आवारातील हौदाजवळ आणून टाकला. ही कबुली ज्ञानोबाने पोलिस चौकशीत दिली आहे. या प्रकरणात बर्दापूर पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा नोंद झाला आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक रवींद्र शिंदे यांनी तपास केला. त्यांना पोलिस हेडकॉन्स्टेबल रवींद्र खाडे, बालासाहेब मुळे यांनी सहकार्य केले.

Web Title: Father-in-law kills son-in-law by throwing a stone at his head