Marathwada Crime : अखेर पित्याचा खून करून प्रेत घरात पुरणाऱ्या मुलास तीन दिवसाची पोलिस कोठडी!

पाचोड : अखेर कडेठाण (ता.पैठण) येथे बापाचा खून करणाऱ्या व्यसनाधिन मोठया मुलांविरुद्ध लहान मुलाच्या तक्रारीवरून रात्री उशिरा खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला येऊन त्यास पाचोड (ता.पैठण) पोलिसांनी रविवारी (ता.२३) पैठणच्या न्यायलयासमोर उभे केले असता न्यायालयाने मंगळवार (ता.२५) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. गुरुवारी (ता.१३) दारुच्या आहारी गेलेल्या अठ्ठावीस वर्षीय रामेश्वर कल्याण काळे (रा.कडेठाण) या पोटच्या मुलाने जन्मदात्या कल्याण बाबुराव काळे (वय ६८) या पित्याचा खून करून त्याचा मृतदेह राहत्या घरात पुरून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याची हृदयद्रावक घटना शनिवारी (ता. २२) उघडकीस आली होती.यासंबंधी पाचोड पोलिसांनी खूनी मुलास ताब्यात घेतले होते. .रात्री उशिरा घरात पुरलेला मृतदेह पोलिसांनी ग्रामस्थ व महसुल कर्मचाऱ्या समोर उकरून काढला. यासंबंधी मयताचा लहान मुलगा 'तथा' आरोपी रामेश्वरचा लहान भाऊ लक्ष्मण काळे हा उसतोडीला गेल्याने त्याला या घटनेची माहिती देण्यात आली. तो रात्री उशिरा आल्यानंतर त्याच्या तक्रारीवरून रामेश्वर काळे विरुद्ध खूनाचा गुन्हा दाखल करण्यात येऊन त्यास अटक करण्यात आली होती. रविवारी (ता.२३) दुपारी आरोपी रामेश्वर यास पोलिसांनी पैठणच्या न्यायलयासमोर उभे केले असता न्यायालयाने त्यास मंगळवार (ता.२५) पर्यत पोलिस कोठडी सुनावली..Marathwada Crime : कडेठाण येथे मुलाने केला पित्याचा खून; प्रेत पुरले घरात; आठ दिवसानंतर घटना उघडकीस!.आरोपी रामेश्वर यांने पोलिसांना आपले वडील कल्याण काळे हे नेहमी दारू पिऊन भांडण करीत होते.त्यांच्या चुकीच्या वागण्या मुळे आम्हाला कुणी मुली न दिल्याने लग्न झाले नाही. त्याच्या भांडणाला वैतागून काठीने मारहाण करून खून केल्याचे सांगितले. या घटनेची कुणाला भणक लागू नये म्हणून घरातच खड्डा खोदून बापाचा मृतदेह पुरला व काही शंका येऊ नये म्हणून ते घर शेणाने सारवून घेतले. मात्र खड्डा कमी खोल असल्याने मृतदेह कुजून त्यास वास सुटल्याने दुर्गंधी पसरली व त्यामुळे या घटनेचा पर्दापाश झाला. आपण केलेल्या घटनेचा आपणांस पश्चाताप नसल्याचे त्याने सांगितले. तर त्याची आई सुमनबाई काळे ही भोळसर असली तरी आपल्या मुलाने डोळ्यादेखत केलेल्या कृत्यामुळे आपणांवर वैधव्यपण ओढवल्याचे दुःख व्यक्त केले. यासंबंधी पाचोड पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित, पोलीस उपनिरीक्षक राम बाराहते, रविंद्र आंबेकर पुढील तपास करीत आहे..