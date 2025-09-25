Hingoli Crime: गोळीबारात बाप लेकाचा मृत्यू; हिंगोलीच्या भांडेगावात शेतीच्या वादातून घटना

हिंगोली : शेतीच्या वादातून भांडेगाव (ता. हिंगोली) येथे झालेल्या गोळीबारात बापलेकाचा मृत्यू, तर दोघे जण जखमी झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. २३) रात्री उशिरा घडली. याप्रकरणी पाच जणांवर गुन्हा दाखल झाला असून, त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे..कुंडलिक जगताप व बाबाराव जगताप यांच्या कुटुंबात शेतीवरून वाद होता. काल रात्री कुंडलिक हे त्यांचा मुलगा शिवराज जगताप (२९), सुभाष कुरवाडे, बालाजी जगताप यांना सोबत घेऊन बाबाराव जगताप यांच्या घरी गेले होते. .Sangli Killing Case : ‘तू आमच्या मिरवणुकीत नाचू नकोस,’ लाथा बुक्यांनी मारताना आडवायला गेलेल्यालाच भोसकलं; २५ वर्षीय शीतलचा मृत्यू, सांगलीत मोठा तणाव.यावेळी घराचा दरवाजा उघडताच बंदुकीतून गोळ्या झाडण्यास सुरवात केली. कुंडलिक यांना तीन तर त्यांचा मुलगा शिवराज यांच्या छातीवर गोळी लागली. यात दोघांचा मृत्यू झाला. त्यांच्यासोबतचे सुभाष कुरवाडे, बालाजी जगताप गोळ्या लागल्यामुळे गंभीर जखमी झाले..त्यांना हिंगोलीच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान, उत्तरीय तपासणीनंतर दोघांचे मृतदेह नातेवाइकांच्या स्वाधीन करण्यात आले. भेंडेगाव येथे आज त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..पोलिस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, अपर पोलिस अधीक्षक कमलेश मीना, गुन्हे शाखेचे निरीक्षक मोहन भोसले, हिंगोली ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक शामकुमार डोंगरे, उपनिरीक्षक राहुल घुले आदींनी घटनास्थळी धाव घेतली. गावात रात्रभर पोलिस बंदोबस्त तैनात होता..बीड जिल्ह्यातील माजी उपसरपंचाची गोळी झाडून आत्महत्या! कला केंद्रातील प्रेयसीला भेटायला आला पण भेट न दिल्याने कारमध्येच स्वत:वर झाडली गोळी; बंदुकीत एकच गोळी, त्याचा परवानाही नव्हता.पाच संशयित ताब्यातघटनेत वापरलेली बंदुक ओम लक्ष्मण जगताप यांच्या नावे असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. ग्रामीण पोलिस ठाण्यामध्ये लक्ष्मण ऊर्फ बाबाजी रायाजी जगताप, विठ्ठल लक्ष्मण जगताप, ज्ञानेश्वर लक्ष्मण जगताप, केदार नामदेव जगताप, उमेश गंगाराम उबाळे या संशयितांवर गुन्हा दाखल झाला. त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. पोलिस निरीक्षक श्यामकुमार डोंगरे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.