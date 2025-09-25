मराठवाडा

Hingoli Crime: गोळीबारात बाप लेकाचा मृत्यू; हिंगोलीच्या भांडेगावात शेतीच्या वादातून घटना

Crime News: शेतीच्या वादातून भांडेगाव (ता. हिंगोली) येथे झालेल्या गोळीबारात बापलेकाचा मृत्यू, तर दोघे जण जखमी झाल्याची घटना मंगळवारी रात्री उशिरा घडली. याप्रकरणी पाच जणांवर गुन्हा दाखल झाला असून, त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
हिंगोली : शेतीच्या वादातून भांडेगाव (ता. हिंगोली) येथे झालेल्या गोळीबारात बापलेकाचा मृत्यू, तर दोघे जण जखमी झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. २३) रात्री उशिरा घडली. याप्रकरणी पाच जणांवर गुन्हा दाखल झाला असून, त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

