FDA Crime : बीड जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासनाचा सर्जिकल स्ट्राईक; १ कोटी ९१ लाखांचे बनावट अन् भेसळयुक्त खाद्यतेल जप्त

बीड - सर्वसामान्यांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या भेसळखोरांविरुद्ध अन्न व औषध प्रशासनाने बीड जिल्ह्यात आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि धडक कारवाई केली आहे. सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र या मोहिमेअंतर्गत ६ आणि ७ ऑगस्ट रोजी एमआयडीसी बीड, वडवणी आणि माजलगाव येथे टाकलेल्या छाप्यात तब्बल १ कोटी ९१ लाख ३१ हजार २४२ रुपयांचे १ लाख १८ हजार ९४० किलो निकृष्ट व भेसळयुक्त खाद्यतेल जप्त करण्यात आले आहे..बीड एमआयडीसीतील मे. स्वागत ऑईल इंडस्ट्रीज आणि मे. चरखा ऑईल मिल येथे एफडीएच्या पथकाने छापा टाकला असता धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. सोयाबीन आणि पामतेलाच्या एकाच टाकीतून ऑईल पॅक करून त्यावर रिफाइंड आणि अल्ट्रा रिफाइंड असे छापुन ग्राहकांची उघड फसवणूक केली जात होती. तसेच जुन्या, गंजलेल्या डब्यांचा पुनर्वापर, अत्यंत घाणेरड्या साठवणूक टाक्या, इन-हाऊस लॅबचा अभाव आणि कसलेही फूड ग्रेड प्रमाणपत्र नसणे अशा गंभीर त्रुटी आढळल्या..स्वागत ऑईलमधून १.०५ कोटी, तर चरखा ऑईलमधून ७८.२२ लाखांचा साठा जप्त केला गेला. कारवाईचे हे सत्र केवळ एमआयडीसीपुरते मर्यादित न राहता वडवणी येथील जय हनुमान ट्रेडर्स (७.२४ लाखांचे तेल जप्त) आणि माजलगावच्या जुना मोंढा येथील मे. जान्हवी कमर्शियल्स (२.७९ लाखांचे सुट्टे तेल जप्त) पर्यंत पोहोचले. माजलगावात बंदी असलेले सुट्टे सोयाबीन तेल अत्यंत असुरक्षितपणे विकले जात होते..अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त श्रीकांत करकळे आणि सहाय्यक आयुक्त नितीन मोहिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी घोपे, मुळे, गाढे, खंदारे, दत्तू व पथकाने ही कारवाई केली. ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या या चारही आस्थापनांचे परवाने तात्काळ निलंबित करून दुकाने पूर्णपणे सील (बंद) करण्यात आली आहेत. नामांकित ब्रँड्सचे एकूण २६ नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले असून, या कारवाईमुळे भेसळदारांचे धाबे दणाणले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.